Verdachten viervoudige moord Enschede hangt miljoenenclaim boven het hoofd

De drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede hangt een miljoenenclaim boven het hoofd. Dat blijkt uit stukken die in het bezit zijn van RTV Oost. De nabestaanden van de vier doodgeschoten mannen vragen samen ruim 2,5 miljoen aan schadevergoeding. Deskundigen spreken van een 'buitengewoon hoog bedrag'.

Door Tom Meerbeek en Jan Colijn

Bij de viervoudige moord werden half november 2018 vier mannen op klaarlichte dag doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. De slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten. Het ging om de Vietnamese growshophouder, zijn compagnon, een Hengelose restauranthouder en een Arnhemse meststoffen-leverancier. Voor de gruwelijke moordzaak zitten drie verdachten vast, een Hengelose vader en zijn twee zoons.

Een miljoen

De nabestaanden van de Hengelose restauranthouder claimen het hoogste bedrag aan schadevergoeding, bijna een miljoen euro. Aanvankelijk wilden ze zelfs twee miljoen claimen, maar uit dossierstukken blijkt dat de weduwe vindt 'dat de volledige schadevergoeding een onevenredige belasting van het strafproces kan opleveren'. Daarom is gezegd dat het gederfde levensonderhoud kan worden bekort, totdat het dochtertje van de vermoorde restauranthouder 21 jaar oud wordt.

De restauranthouder was nog niet lang getrouwd en pas twee maanden vader. Hij was mede-eigenaar van het goed lopende restaurant Cabelleros in Hengelo. Boven dat restaurant woonde de vermoorde compagnon van de growshophouder. De compagnon en de restauranthouder waren eerder die dag samen nog op pad geweest, waarna ze in de middag in de growshop in Enschede belandden.

Compagnon

Nabestaanden van de compagnon claimen ruim een half miljoen van de verdachten. Een groot deel van dat geld, ruim 4 ton, is gevraagd door de weduwe. De rest van het bedrag is bestemd voor het dochtertje van de vermoorde man, zijn zwager en de advocaat die de nabestaanden bijstaat.

Mestleverancier

De weduwe en zoons van de omgebrachte mestleverancier uit Arnhem vragen ook ruim een half miljoen euro aan schadevergoeding. Er wordt vanuit gegaan dat de man 'op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was'. RTV Oost schreef eerder al dat hij na een korte onderbreking net weer terug was gekeerd in de meststoffen-business.

Growshop

Tenslotte de familie van de vermoorde growshophouder: die vraagt ruim 4 ton van de verdachten. De eigenaar van de winkel had een zoon en een vrouw. Die laatste was op 13 november al kort na de moordpartij op de plek des onheils, waarschijnlijk ingeseind door een verdwenen getuige. Volgens getuigen trok zij in complete paniek de haren uit het hoofd, nadat ze het levenloze lichaam van haar man had gevonden. Overigens had de growshophouder ook nog een dochtertje bij een buitenechtelijke relatie.

Record-bedrag

De vraag is in hoeverre de claims worden toegekend, mochten de verdachten schuldig worden bevonden aan de viervoudige moord. Gemiddeld kennen rechters bij moord zo'n 60.000 euro toe. Vaak nadat er claims zijn ingediend in de orde van grootte van 2,5 ton. Onlangs is er wel een 'record-bedrag' toegekend aan een Amerikaanse toerist, die was neergestoken op het Centraal Station in Amsterdam. Hij kreeg bijna 3 miljoen.

Een tweede vraag is hoe de verdachten dit gaan betalen, mochten ze schuldig worden bevonden en de claims worden toegekend. Bekend is dat de drie hoofdverdachten al schulden hadden. Het is zelfs één van de mogelijke motieven van de viervoudige moord.

Schulden

Nadat een hennepkwekerij van twee van de verdachten was ontmanteld, kwam de familie in zwaar weer. Volgens getuigen lieten ze zich vervolgens inhuren als een soort knokploeg voor incasso-acties. Na het plegen van de kwartetmoord, zouden ze naar de woningcorporatie zijn gereden, om achterstallige huur te betalen. Opvallend is dan wel dat op de moordlocatie ruim 16.000 euro is achtergebleven.

'Uitzonderlijke claim'

De Hengelose letselschadespecialist Yme Drost zit al ruim dertig jaar in het vak, maar zegt dat een dergelijke miljoenenclaim hoogst uitzonderlijk is: “Een claim van een miljoen komt wel vaker voor hoor, maar slechts in hele sporadische gevallen. Voordat een claim in de tonnen loopt, moet je al een hele goede baan hebben. Een dergelijk hoog bedrag vragen kan natuurlijk altijd, of je het ook krijgt is echter vers twee.”

Een schadeclaim moet volgens Drost vooral juridisch goed onderbouwd zijn. “Anders word je als advocaat niet ontvankelijk verklaard en moet je een nieuwe poging doen via de civiele rechter. Dat is doorgaans een stuk moeilijker. Een claim indienen via de strafrechter heeft als voordeel dat justitie je helpt bij het incasseren van het geld. De Staat schiet zelfs een deel van het bedrag voor en verhaalt dit vervolgens dan weer op de veroordeelde.”

Een strafpleiter die één van de drie hoofdverdachten bijstaat, noemt het een "exorbitant hoog bedrag". Hij vraagt zich in het algemeen af hoe veroordeelden zo'n bedrag zouden moeten betalen.

'Geen compensatie leed'

De advocaat Fehmi Jakob, die de nabestaanden van de doodgeschoten Hengelose restauranthouder juridisch bijstaat, zegt voor de claim van circa 1 miljoen euro een gespecialiseerd rekenbureau in de arm te hebben genomen: "Die hebben het voor ons allemaal nauwkeurig berekend. Maar hoe dan ook, geen enkel bedrag kan het leed compenseren dat deze familie is aangedaan."