Kinderkamer en seksattributen bij pedoverdachte Hengelo ontdekt

Bij een inval begin dit jaar in de woning van een 32-jarige van pedofiele activiteiten verdachte Hengeloër werd niet alleen een compleet ingerichte kinderkamer ontdekt, maar werden ook tal van seksattributen, kinderkleding en -speelgoed aangetroffen. Dat maakte justitie vanochtend bekend tijdens een zogenoemde pro-formazitting. De Hengeloër zou volgens het OM bovendien seksueel getinte foto's en films van een zesjarig kind hebben gemaakt. De verdachte woont in Hengelo samen met zijn partner, Marthijn Uittenbogaard, voormalig voorzitter van de verboden verklaarde 'pedoclub' Martijn.

Het huis staat op naam van Uittenbogaard. Zijn partner zit sinds de inval in voorarrest. Overigens is Uittenbogaard, die erop staat dat hij in de media met zijn volledige naam wordt genoemd, zelf geen verdachte in deze vermeende zedenzaak.

Tot nog toe was slechts bekend dat de Hengeloër was aangehouden wegens het treffen van 'voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen'. Daarna bleef het maandenlang stil rond het onderzoek.

Video-rondleiding

Saillant detail is dat Uittenbogaard vervolgens recent nog een video-rondleiding door de woning gaf. Daarin deed hij met enig bravoure uit de doeken dat justitie eigenlijk geen enkel bewijs tegen zijn geliefde zou hebben.

Het Openbaar Ministerie maakte vandaag echter meer details over deze zaak bekend. De Hengeloër moest vanochtend namelijk een eerste keer voor de rechter verschijnen. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat via een videoverbinding.

Kinderkamer

Hoewel de met elkaar samenwonende mannen voor zover bekend geen kinderen hebben, blijkt de recherche bij de inval in het pand een compleet ingerichte kinderkamer te hebben ontdekt. Daarin werd onder meer kinderkleding, speelgoed en kinderspelletjes aangetroffen, maar ook maandverband voor meisjes.

Seksattributen

Verder werd een rugzak in beslag genomen met zogenoemde tie-wraps, condooms, glijmiddel, maar ook spenen, luiers en kinderondergoed, snoep en heren-boxershorts. Bovendien was er volgens justitie elders in het woonhuis sprake van een ruimte waarin een fotolamp werd gevonden, een aantal matrassen en een doos met kunstpenissen.

Het OM gaat ervan uit dat al deze attributen werden gebruikt voor "het begaan van een misdrijf". Op dit misdrijf staat minstens acht jaar celstraf, zo liet de officier van justitie tijdens de zitting weten.

Kinderporno

Behalve dat de Hengeloër ervan wordt verdacht dat hij kinderporno had gemaakt en verspreid, zou hij ook een nu negenjarig kind voor hem erotisch hebben laten poseren. Dat begon al toen het kind zes jaar was. De Hengeloër zou daarvan volgens het OM seksueel getinte foto's en films hebben gemaakt.

Bestuurslid 'pedoclub' Martijn

Tegelijk met de Hengeloër werd vandaag ook een voormalig bestuurslid van 'pedoclub' Martijn gedagvaard. Hij wordt eveneens verdacht van het bezit van kinderporno. Deze 76-jarige verdachte, afkomstig uit Haarlem, staat bekend als fervent pedo-activist. Net als Marthijn Uittenbogaard propageert hij pedofilie en vindt hij dat het niet strafbaar zou moeten zijn als een volwassene een relatie heeft met een minderjarige.

Voorarrest verlengd

Het voorarrest is met drie maanden verlengd. Vanwege de coronaperikelen is er nog geen zicht op een nieuwe datum voor de volgende rechtszaak.

Doorstart

De Vereniging Martijn werd na jarenlang procederen in 2014 door de Hoge Raad - het hoogste rechtscollege in ons land - verboden verklaard, onder meer na veelvuldig lobbyen door de stichting Strijd Tegen Misbruik, opgericht door de ouders van wie het kind slachtoffer was in een spraakmakende Twentse zedenzaak.

Justitie onderzoekt nu onder meer in hoeverre oud-bestuursleden achter de schermen bezig zijn met een doorstart van de vereniging. Uittenbogaard verklaarde eerder tegenover RTV Oost overigens dat dat beslist niet aan de orde is.