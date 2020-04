Koeien mogen vergunningsvrij in de wei

Koeien mogen zonder extra vergunning de wei in. Dat hebben alle provincies gezamenlijk besloten. Wanneer er toch een handhavingsverzoek wordt ingediend, wordt dat door alle provincies afgewezen.

Volgens de provincies is het beweiden een onderdeel van de vergunning die al aangevraagd wordt voor de stalemissie. Daarom zijn extra vergunningen niet nodig. Dit besluit is, volgens de provincie Overijssel, in lijn met de richtlijnen van minister Schouten en de commissie Remkes.

Stikstofdiscussie

Sinds het begin van de stikstofdiscussie in mei 2019, zitten boeren in onzekerheid of ze beboet zouden worden als ze hun dieren naar buiten doen. De Raad van State besloot toen dat beweiden en bemesten onder de PAS niet zonder vergunning mocht.

LTO schrijft dat ze hopen dat dit besluit van alle provincies samen genoeg reden is voor alle actievoerende partijen, zoals Mobilisation for the Environment (MOB), om geen juridische strijd meer aan te gaan.

MOB

Dit betekent echter niet dat de actiegroep MOB geen juridische stappen meer kan ondernemen. Deze actiegroep zet zich in om alle stikstofveroorzakers juridisch aan te pakken. Wanneer zij naar de rechter stappen, zal deze een uitspraak moeten doen.

Natura 2000-gebieden

Wanneer er in of nabij een Natura 2000-gebied een ander beleid moet plaatsvinden om de natuur te beschermen, kan het zijn dat koeien niet de wei in mogen. Dit zijn beperkingen die voor bepaalde specifieke gebieden gelden.