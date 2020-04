WW-uitkeringen nemen in april verder toe, daarna nog veel onduidelijk

Was er in februari nog grote tevredenheid over het lage werkloosheidspercentage, een paar maanden later ziet de wereld er heel anders uit. Door de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen in de provincie de afgelopen maand hard gestegen, meldde het UWV vandaag. "We verwachten dat het aantal in april verder toeneemt. Daarna? Dat is koffiedik kijken."

In Twente zijn er in maart 5,2 procent meer uitkeringen verstrekt dan een maand eerder. In de regio Zwolle was dat 4,2 procent meer. Landelijk is de stijging 4,3 procent. Vooral in de horeca, de cultuursector en de uitzendbranche is er sprake van grote toename. Het zijn vooral jongeren en mensen met een tijdelijk contract die werkloos zijn geworden.

"De effecten spelen vooral aan het einde van maart, daar zagen we een flinke toename van het aantal WW-uitkeringen", zegt Saskia Grit van het UWV. "We verwachten dat dat aantal in april verder toeneemt. Wat er daarna gaat gebeuren, hangt allemaal af van het al dan niet versoepelen van de maatregelen die zijn genomen."

Scenario's

Twee weken geleden kwam het Centraal Planbureau met vier scenario's met daarin onder meer de voorspelde werkloosheidscijfers. "Als het bij een korte periode van maatregelen blijft, zullen we een korte periode van toename hebben", zegt Grit. "Maar als de maatregelen bijvoorbeeld twaalf maanden duren, kan het zijn dat volgend jaar een op de tien mensen een WW-uitkering heeft."

Hoe langer de coronamaatregelen van kracht zijn, hoe meer de situatie dus kan verslechteren. "De NOW-regeling (de overheid neemt negentig procent van de loonkosten op zich, red.) voorkomt dat er veel meer mensen werkloos raken. Maar als de coronamaatregelen langere tijd van kracht blijven kunnen bedrijven later toch nog omvallen en wordt voor personeel alsnog WW aangevraagd."

Zwolle en Enschede

Wat opvalt is dat vooral de steden Zwolle en Enschede hard worden getroffen. "Dat komt onder meer omdat juist in die steden veel horeca en retailbedrijven zitten", legt Grit uit. Die sectoren zijn hard getroffen. Daarnaast zijn in die steden veel jongeren werkloos geraakt, blijkt uit de cijfers. Veel jongeren die studeren op de UT in Enschede of Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben vaak een bijbaan in de horeca of retail zoals kledingwinkels. En zo is de cirkel rond.

Ondanks de groei van afgelopen maand, is de werkloosheid nog steeds lager dan een jaar geleden. Geen reden tot zorgen, toch? "Als het bij een korte periode van maatregelen blijft niet. Maar als het lang gaat duren, dan is niet te zeggen wat de effecten zullen zijn."