Quarantaine Show vanuit Deventer op RTV Oost

Bekende artiesten

Bekende en minder bekende Deventenaren hebben hun medewerking toegezegd: Minka Hebing met frisse Nederlandstalige elektropop, Robin Bleeker, de nieuwe stadsdichter van Deventer, singer/songwriter Stef uit Schalkhaar en Vera Bon. Ook zijn er liedjes te horen uit de musical Meisje van de Waag. Deze musical werd eerder afgelast door de Corona-maatregelen.





Coronavirus

Door de huidige maatregelen van het RIVM om het coronavirus in te dammen, ligt de gehele culturele sector voorlopig stil. De Quarantaine Show zonder publiek is een spontaan initiatief van cabaretier Bert Eeftink. Na de succesvolle primeur in Twente, een tweede editie in Steenwijk en de derde in Zwolle is het nu de beurt aan Deventer. En net als bij de eerdere shows zal er ook in Deventer geen publiek aanwezig zijn.



De Quarantaine Show zie je vrijdagavond 17 april om 21.00 uur op TV Oost en deze wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist