Race tegen de klok door corona voor door ALS getroffen korfbalvoorzitter: 'Maar ik ga dit redden!'

SDO heet de club uit Westerhaar-Vriezenveensewijk, het veendorp waar saamhorigheid een groot goed is. Zoals de naam ook doet vermoeden. Samenspel Doet Overwinnen. Toen ze hoorden dat hun voorzitter was getroffen door ALS besloten de korfballers spontaan om een benefiet op touw te zetten.

Vooral omdat ze via de media zagen wat deze ziekte met een mens doet. Het was immers de intussen overleden voetballer Fernando Ricksen die de progressieve ziekte, die niet valt te genezen, een gezicht gaf.

'Echte clubman'

Schuldink is korfballer in hart en nieren. Binnen SDO staat hij bekend als 'een echte clubman'. "Ik heb altijd gekorfbald bij TOP in Vroomshoop, waarop we in '92 naar Westerhaar verhuisden. Toen mijn zoon en dochter even na de millenniumwisseling gingen korfballen, begon het bloed weer te borrelen. Ik ben eerst trainer geworden en later voorzitter. Geweldig mooi om te doen. Eerlijk gezegd mis ik dat nog iedere dag."

Eerste klachten

Want in het voorjaar van 2018 dienden zich voor het eerst fysieke klachten aan. "Het lopen ging moeizamer, ik struikelde regelmatig. Je belandt dan in een medische mallemolen: een scannetje hier, een onderzoekje daar. In september werd door de specialisten in Utrecht de diagnose ALS gesteld."

De voorzittershamer heeft hij intussen neer moeten leggen. "Dat ging gewoon niet meer. Geestelijk ben ik goddank nog heel erg helder. Is er niets mis. Maar lichamelijk gaat het hard achteruit. Lopen gaat heel moeilijk en de kracht in mijn armen wordt minder."

Kampioenstitel

Schuldink zag het eerste team, waarin zijn zoon Jurgen speelt, dit jaar nog wel kampioen worden. Waarbij de spelers en speelsters zich hadden voorgenomen de titel voor hun oud-voorzitter binnen te slepen.

"Ze hebben extra hard geknokt en hebben het inderdaad klaargespeeld. Maar de kampioenswedstrijd kon door corona niet doorgaan. Gelukkig zijn ze nog wel gepromoveerd naar de derde klasse. Maar dat corona haalt echt alles overhoop. Zoals nu ook het 75-jarig jubileum van SDO door deze crisis grotendeels in het water dreigt te vallen."

Benefiet

"Toen we hoorden van Klaas' ziekte wilden we per se wat voor hem terugdoen. Waarop we op het idee kwamen om een inzamelingsactie te organiseren", zegt Jannie Kelder van SDO. "Om geld in te zamelen voor de strijd tegen deze afschuwelijke ziekte."

"Het zou aanvankelijk een klein sponsorloopje worden. Bedoeld voor de eigen club. Maar intussen hadden we al ruim tweehonderd deelnemers. Niet alleen uit Westerhaar, maar ook uit Klaas' huidige woonplaats Bergentheim en zijn geboortedorp Vroomshoop."



Als datum voor de benefiet stond 17 april in de agenda. "Dat wilden we aanvankelijk verschuiven naar augustus, maar daar zien we maar vanaf. We gaan niet eerder een nieuwe datum prikken dan wanneer de overheid alles weer vrijgeeft", vertelt Kelder. "Wat ons betreft zo snel mogelijk, want dan kan Klaas er nog bij zijn."

'Geestelijk goed te passe'

Maar Schuldink is daar eigenlijk heel resoluut in. "Ik besef drommels goed dat het een race tegen de klok wordt. Los van het lichamelijke ben ik echter geestelijk nog hartstikke goed te passe. En die benefiet ga ik redden. Daar ben ik van overtuigd. Iemand moet toch de eerste meters van die sponsorloop lopen? Desnoods in een scootmobiel. Maar ik móet en zál erbij zijn!"