Skaten en skeeleren is weer hot in Twente: 'Verkoop is verdubbeld'

Skaten en skeeleren is weer hot, merken ze ook in Hengelo

Skeeleren en skaten is weer helemaal in trek. Dat merken ze ook bij speciaalzaken in Hengelo en Enschede. "Ik heb dit bedrijf nu tien jaar, maar ik heb nog nooit zoveel skates verkocht in zo'n korte tijd", zegt Remco Pieper van Vision Sports in Hengelo.

Het moet minstens tien jaar geleden zijn dat Chris Vedder uit Enschede zijn skeelers voor het laatst onder bond. "Maar door het coronavirus en de extreem veel vrije tijd die we nu hebben, kwam ik op het idee om het skaten weer op te pakken", zegt de Enschedeër. Meerdere keren per week maakt hij nu samen met zijn vrouw een rondje op zijn gloednieuwe skates. Het liefst richting Losser en weer terug. "Want dat is een prachtige weg."

Chris is niet de enige die het skaten weer heeft opgepakt, zien ze ook bij Vision Sports in Hengelo. "Je merkt dat door het coronavirus buitensport weer helemaal in is", vertelt eigenaar Remco Pieper. "We verkopen vijf tot zes paar skeelers per dag. De verkoop is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar."

Niet alleen voor kinderen

En wie dacht dat alleen kinderen en jongeren de buitensport beoefenen, heeft het mis. "Je ziet nu juist dat voornamelijk de vijfentwintig- en dertigplussers over gaan op het skeeleren of het skaten", zegt Pieper.

Ook Chris voelt zich met zijn 54 jaar 'zeker niet te oud' voor de sport. "Ik zou niet weten waarom dit alleen voor kinderen is. Als je balans hebt en niet te onzeker op de skates staat, dan kun je deze sport gewoon beoefenen. En je komt nu onderweg ook andere skaters tegen, dat geeft een leuk gevoel."

Waarom populair?

Waarom het skaten en skeeleren zo in trek is? Pieper: "Je bent lekker buiten. Je kan het alleen doen, maar je kunt ook voldoende afstand bewaren als je met een ander meegaat. Het is allemaal heel toegankelijk."

Op het gebied van skeelerverkoop noemt de Hengelose sportondernemer dit al 'zijn beste jaar ooit'. Ook over de verkoop van skates heeft Pieper niet te klagen. "Als er geen coronavirus was geweest, was de verkoop lager geweest. Dan bleven de meeste mensen gewoon in de sportschool sporten", zo stelt de ondernemer.

Nieuwe ronde

Ondertussen bindt Chris zijn skates weer onder, klaar om in de avondzon wat kilometers te maken. Onderweg een kop koffie drinken of een drankje doen op het terras, dat zit er voorlopig helaas niet in. "Maar dat komt wel weer", glimlacht Chris.