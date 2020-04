Inbraken woon-zorgcentra Haaksbergen tijdens coronacrisis; politie: 'bord voor je kop'

De twee inbrekers lopen het risico dat ook zij besmet zijn geraakt en de politie onderzoekt of de daders op camerabeelden staan van een inbraakpoging elders in Haaksbergen dezelfde nacht. De politie neemt de zaak hoog op en deelt die beelden in Onder de Loep.

Geldkistjes van bewoners in Het Wiedenbroek

Bij zorgcentrum Het Wiedenbroek stelen de mannen uit twee appartementen geldkistjes, terwijl de bewoners liggen te slapen. Een inbraak in een derde appartement in het zorgcomplex mislukt. De geldkistjes worden later, leeg, teruggevonden in een park aan de overkant van de Wiedenbroeksingel.

Woon-zorgcentrum Het Wiedenbroek in Haaksbergen (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Inbrekers naast bed bewoonster Het Saalmerink

Kort na de inbraken in Het Wiedenbroek wordt door twee mannen ingebroken in zorgcentrum Het Saalmerink aan de Klaashuisstraat in Haaksbergen. Daar staan ze midden in de nacht naast het bed van een bewoonster als die wakker schrikt. De mannen vragen haar bankpas en pincode, maar de vrouw slaat alarm, waarop de twee inbrekers vluchten.

Woon-zorgcentrum Het Saalmerink in Haaksbergen (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Ze nemen wel twee beige en bruine portemonnees mee, waarvan eentje met sieraden. De inbrekers rennen weg langs het oude politiebureau naar de Sterrebosstraat, waar ze in een hoog model auto stappen en met piepende banden wegrijden.

In beeld bij inbraakpoging Geurdijk

Dezelfde nacht is aan de Geurdijk in Haaksbergen een inbraakpoging bij een huis. Daar zijn bewakingsbeelden van twee mannen die aan komen rijden in een hoog model auto en die een vergelijkbaar signalement hebben aan het signalement van de inbrekers in de zorgcentra.

Wie herkent het model auto?

Kijk de beelden en help deze mannen op te sporen. Wie weet welk model auto ze rijden?

Wie weet meer over deze auto? (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Signalement inbrekers

Persoon 1:

Geslacht: man

Leeftijd: 18-20 jaar

Lengte: circa 1.80 meter

Uiterlijk kenmerk: opvallende donkere baard

Kleding: donkere broek, donkere schoenen, lichte jas met capuchon, (onbekend) hoofddeksel

Persoon 2:

Geslacht : man

Leeftijd: 18-20 jaar

Lengte: circa 1.80 meter

Postuur: slank

Kleding: lichte trainingsbroek met witte streep op zijkant, donkere schoenen, lichte jas, baseball cap

Tips?

Wie heeft de mannen in Haaksbergen gezien? Wie slaat aan op de signalementen en de auto? Mogelijk staan deze inbrekers elders op de beeld. Heb je een camera in de omgeving van de genoemde straten, dan hoort de politie dat graag!

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link