Wat vind jij: Ik geloof dat alles over de vuurwerkramp inmiddels boven tafel is

Het is bijna twintig jaar geleden dat Enschede op een zonnige zaterdag werd opgeschrikt door de vuurwerkramp. In de komende weken blikken we terug op die zwarte dag.

Twintig jaar later zoeken mensen namelijk nog steeds naar antwoorden over de vuurwerkramp. Onderzoeker Paul van Buitenen klaagde afgelopen jaar de Nederlandse staat aan. Hij is er van overtuigd dat zowel de landelijke als de lokale autoriteiten medeverantwoordelijk zijn voor de ramp. Ook stelt hij dat zij er alles aan hebben gedaan om de zaak in de doofpot te stoppen.

Vervolgingen

In een rechtszaak over de vuurwerkramp werden de twee eigenaars van het bedrijf S.E. Fireworks veroordeeld. Zij zijn schuldig bevonden aan ontploffing door schuld met de dood tot gevolg, handel in illegaal vuurwerk, brand en het overtreden van milieuvoorschriften.

In 2002 werd een man veroordeeld voor brandstichting op het terrein van S.E. Fireworks. Hij werd later alsnog vrijgesproken omdat er onvoldoende bewijs was.

