IN BEELD: overvaller AH to go op station Enschede neemt geld en rookwaar mee

Het is 23 maart 18.00 uur als de onbekende man de AH to Go op het station in Enschede overvalt. Hij eist geld en rookwaar.

De man wordt vanaf het moment dat hij komt aanfietsen, daarna het perron oploopt en via de stationshal de AH to go binnenloopt en de overval pleegt tot het moment dat hij weer wegfietst gefilmd door bewakingscamera's. Op het moment van de overval zijn enkele klanten in de winkel.

Signalement

De dader wordt als volgt omschreven: - licht getinte man van ongeveer 1,75 meter lang - slank postuur - droeg een capuchon strak over zijn hoofd - leeftijd rond de 27-28 jaar oud - sprak met een accent.

Wie is deze overvaller? (Foto: RTV Oost/ Onder de Loep)

Wie kent de verdachte? Wie slaat aan op de fiets op beeld, in combinatie met signalement? Is er ergens (veel) rookwaar aangeboden?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link