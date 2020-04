Met wereldrecord op de loopband zamelt Sabine 2500 euro in voor het Rode Kruis

In de brandende zon liep de atlete in een tijd van drie uur, twaalf minuten en vijf seconden de ruim 42 kilometer uit. Daarmee was de Rijssense bijna drie minuten sneller dan het oude wereldrecord dat in handen was van een Amerikaanse atlete.

De poging leverde Sabine behalve een plekje in het Guinness Book of World Records ook 2500 euro op voor het goede doel. Dat bedrag zal het Rode Kruis in de strijd tegen het coronavirus gebruiken om beschermende kleding en desinfectiemiddelen te kopen.

Afdelingscoördinatoren Ruben Ligtenberg en Esther Bregman van het Rode Kruis afdeling Rijssen gingen bij Sabine langs om de cheque in ontvangst te nemen en haar te bedanken voor de inspanning.