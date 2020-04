Hengelo draagt 5,4 miljoen euro bij aan nieuwbouw speciaal onderwijs

De nieuwbouw komt op de plaats van het oude Gilde College aan de Bandoengstraat. Het oude gebouw is de afgelopen maanden gesloopt. Op de school leren jongeren van 11 tot ongeveer 18 jaar sociale en werknemersvaardigheden, zodat ze zich later kunnen redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

170 leerlingen

In het ontwerp wordt rekening gehouden met een school voor 170 leerlingen. Attendiz is een scholenkoepel voor voortgezet speciaal onderwijs, met zo'n 1700 leerlingen in Almelo, Enschede en Hengelo. De nieuwbouw vervangt de Hengelose locaties De Kapstok, aan de Krabbenbosweg, de Hassinkweg en Tuindorp.

De school krijgt sportvoorzieningen, een werkcafé en een buitenspeelplaats. Die ruimtes kunnen buiten schooltijd worden gebruikt door de buurt. "De nieuwe school wordt een plek waar leerlingen en docenten leren en (samen)werken en waar ruimte is voor ontmoeting van school en samenleving. We zijn er nu al trots op", vertellen bestuurder Paul Overakker en directeur Sandy de Munck Mortier.

Vleermuizen

In het oude Gilde College hadden vleermuizen hun intrek genomen. Daarvoor was bij de sloop een ontheffing nodig van de provincie Overijssel. Bij de sloop is afgesproken dat er in de nieuwbouw een winterverblijfplaats moet komen voor vleermuizen. Bij de bouw wordt hier rekening mee gehouden. Zo wordt het gebouw aardgasvrij gemaakt, is er gekozen voor triple glas, zonnepanelen en warmtepompen.

Aan de achterkant van de school komen een plein en parkeerplaatsen. De school krijgt een sportcourt waar ook de buurt gebruik van kan maken na schooltijd.

Het is de verwachting dat de school tijdens het schooljaar 2022-23 in gebruik genomen kan worden. De buurt wordt geïnformeerd via een nieuwsbrief. Er was in eerste instantie een inloopbijeenkomst gepland, maar door de coronamaatregelen kan dat niet doorgaan.