Veel vragen over besmettingsrisico, testen en kleinkinderen. Duidelijkheid vind je hier

Nog elke dag stromen de vragen over het coronavirus bij ons binnen. Sinds een paar weken geven we onze kijkers en luisteraars de mogelijkheid om vragen te stellen aan de GGD en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Er is vooral veel onduidelijk over het besmettingsrisico van oppervlakten, bezoek aan kleinkinderen en de hoeveelheid testen, zo blijkt uit de binnengekomen vragen.

De vraag 'kun je het virus via oppervlakten, zoals deurklinken, oplopen en hoelang blijft het virus daarop zitten' was dan ook een vraag die veel gesteld is de afgelopen weken. Daarnaast vragen mensen zich af wie nou wel en wie niet getest wordt en waarom. Ook kwamen veel vragen binnen over de onduidelijkheid van de cijfers. Veel kijkers en luisteraars van RTV Oost vinden de cijfers over het aantal doden, ziekenhuisopnames en getroffen patiënten te vaag.

Hieronder vind je de antwoorden op al die vragen.



1a. Besmetting via oppervlakten

Kun je het coronavirus via oppervlakten, zoals een deurbel of mobiele telefoon oplopen? Wie dit op internet opzoekt, ziet allemaal tegenstrijdige berichten. Wat klopt nou wel en wat niet?

Volgens het RIVM is de kans klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakten zoals post, pakketjes of een bos bloemen aanraakt. Maar, zo zegt het RIVM ook, op dit gebied is nog veel onduidelijk. Zo weten we inmiddels dat COVID-19 wel een tijdje kan overleven op materialen. Hoelang dat is, weten we nog niet precies en verschilt per materiaal. De hoeveelheid van het virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.



Terug naar de vraag: kun je corona oplopen door aanraking van oppervlakten? Ja, dat kan dus wel. Maar de belangrijkste besmettingsroutes blijft nog altijd de overdracht via druppels door niezen, hoesten en via de handen.

De boodschap is dan ook om vooral zelf erg voorzichtig te zijn. Was je handen zo snel mogelijk na aanraking van materialen of spullen die ook door anderen aangeraakt worden en vermijd zoveel mogelijk het contact tussen je handen en je gezicht. Dan is de kans klein dat je ziek wordt.



1b. Besmetting via dieren

Ook kwamen vragen binnen over het besmettingsrisico via dieren en voedsel. Ondanks dat het virus in China van een dier naar een mens is verspreid, gaat het RIVM ervan uit dat in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van een dier op een mens.

Maar nu denk je misschien 'in China is het wél gebeurd'. Daar moet de volgende kanttekening bij geplaatst worden: de omstandigheden zijn daar anders dan in ons land. In Azië zijn markten een plek waar veel diersoorten levend bij elkaar zijn. Daardoor is het makkelijker dat virussen van dier op dier of van dier op mens kunnen overspringen. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid.



En hoe zit het dan met besmetting van mens op dier? Op de website van het RIVM staat dat, hoewel de kans erg klein is, jouw hond, kat of ander gezelschapsdier wel besmet kan raken met het coronavirus. Het is daarom verstandig om intensief contact met jouw huisdieren te vermijden als je (waarschijnlijk) besmet bent met het virus. Dat betekent dat je je niet moet laten likken en knuffels even achterwegen moet laten. Aaien mag wel.



1c. Besmetting via voedsel

Kan het virus dan ook opgelopen worden door voedsel? 'Nee', zegt het RIVM. COVID-19 heeft een dier of mens nodig om te overleven en te groeien. Dat kan dus niet via voedsel. Geen zorgen dus als je een biefstuk bij de slager koopt of een pizza laat bezorgen.



2. Testen

Er komen ontzettend veel vragen bij ons binnen van mensen die ook graag getest willen worden. Als je weet dat de testcapaciteit in Nederland momenteel opgeschroefd kan worden naar 29.000 testen per dag, dan vraag je je vast af waarom niet meer mensen getest worden. Hier het antwoord: omdat materialen, zoals beschermingsmiddelen, die nodig zijn voor het afnemen van testen zeer schaars zijn. Ook zijn veel personen nodig om de testen af te nemen, te vervoeren, te analyseren en om de uitslagen door te geven. Kortom; allemaal redenen om zorgvuldig met de testcapaciteit om te gaan.

Daarom wordt momenteel alleen nog prioriteit gegeven aan het testen van de volgende mensen:

zorgmedewerkers die kwetsbare groepen verzorgen, mits ze klachten hebben;

mensen van 70 jaar of ouder;

mensen van 18 jaar of ouder met onderliggende aandoeningen, zoals chronische hartaandoeningen, afwijkingen en stoornissen aan de luchtwegen en longen, diabetes, ernstige nieraandoeningen of ernstige afweerstoornissen;

mensen met ernstige gedragsproblemen die in een instelling verblijven;

mensen met lichamelijke beperkingen die een grote zorgbehoefte hebben;

mensen met klachten, omdat het belangrijk is voor het beschermen van mensen in de directe omgeving.



3. Kleinkinderen

Sinds het nieuws naar buiten is gekomen dat kinderen waarschijnlijk bijna geen risico lopen en het virus nauwelijks overdragen, willen opa’s en oma’s graag weer hun kleinkinderen bezoeken en oppassen. Maar is dat verstandig vragen zij zich in groten getale af? Volgens Liesbeth ter Braak van GGD Twente niet. "Er is nog veel onduidelijk over het besmettingsrisico van kinderen onder de twaalf jaar, dus mijn advies aan de opa’s en oma’s is dan ook: doe het niet en blijf zoveel mogelijk thuis."



Wil jij jouw vraag ook beantwoord hebben? Kijk op de website van het RIVM of mail naar nieuws@rtvoost.nl. Dan sturen wij jouw vraag door naar de GGD.