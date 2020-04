Songs for freedom: Boogie Monster herdenkt groovy

Boogie Monster dompelt zich qua muzieksoort onder in soul en blues. Maar ook funk- en rockinvloeden zijn overduidelijk terug te horen. “Ons doel is toegankelijke songs te maken en strakke liveshows af te leveren”, zegt gitarist Nolle Groen.



Zwarte Cross

Samen met zijn broer Beinte (drums), Tom Bloembergen (bas), Henk Hulzebosch (Hammondorgel) en Jim Zwinselman (gitaar) vormt hij Boogie Monster. En je moet niet raar opkijken als er zo nu en dan een blazerssectie opduikt om er nog een extra sausje overheen te gieten.

In het festivalcircuit is Boogie Monster al geen onbekende meer. Ze stonden vorig jaar op de Zwarte Cross en Mañana Mañana. De boeking voor de komende Zwarte Cross, wanneer dan ook, is al binnen.

Remember Yesterday

Via een talentenproject van het Burgerweeshuis in Deventer belandde Boogie Monster in ‘Songs for Freedom’. Het nummer ‘Remember Yesterday’ is hun bijdrage.



Nolle Groen: “We waren geroerd door een verhaal van een vrouw uit Staphorst die haar vader verloor in de Tweede Wereldoorlog. Dat leverde eigenlijk gelijk al een couplet op. Van daaruit ben ik verder aan de tekst gaan werken. Normaal ontstaan onze songs andersom. We jammen wat en als iets goed klinkt bedenken we er tekst bij.”

Aftiteling

Wie de afgelopen tijd op TV Oost naar de uitzendingen van 'In het voetspoor van de bevrijders' heeft gekeken kon aan het eind van de uitzending al een steeds een fragment van deze Song for Freedom horen. Het nummer werd gebruikt bij de aftiteling van het programma.

EP

De band is min of meer toevallig ontstaan. Nolle Groen: “We kenden elkaar al van het voortgezet onderwijs. Muzikaal gingen we ieder ons eigen weg. Totdat we toevallig een keer samenspeelden en dat klikte." Inmiddels staat de eerste zogeheten EP op uitkomen. Op dit mini-album ‘Overnight’ staan vier songs, opgenomen in de studio van de bekende band DeWolff. "Maar door de coronacrisis is dat even uitgesteld”, verzucht Groen.

Songs of Freedom is een project waarbij vier Overijsselse talentvolle bands een song hebben geschreven ter ere van 75 jaar bevrijding. Het is een samenwerkingsverband tussen de Overijsselse poppodia, het Bevrijdingsfestival Overijssel, het Poppunt Overijssel en RTV Oost. Bij de songs zijn speciale videoclips gemaakt op plaatsen die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. De clip van Boogie Monster is opgenomen tussen de archiefkasten van het Historisch Centrum in Zwolle.