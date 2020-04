De boze droom die maar niet voorbij gaat: corona blijft om zich heen grijpen in Zwartewaterland

Hasselt is het zwaarst getroffen. Hier zijn in een paar weken tijd zo'n dertig mensen overleden aan het virus. Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland maakt sinds de uitbraak van het virus in zijn gemeente vrijwel elke avond op de lokale radio de nieuwste cijfers bekend.

"Geen cijfers, maar mensen"

Droge getallen, waarachter een stille ramp schuilgaat, ziet Bilder: "Het zijn geen cijfers, maar mensen met een gezicht en een verhaal. Mensen die in onze samenleving een rol speelden. Wij gaan straks allemaal samen mensen missen".

Met meer dan veertig slachtoffers in amper drie weken is het sterftecijfer vier keer zo hoog als gemiddeld in deze periode. Zwartewaterland heeft daarmee het hoogste percentage corona-gerelateerde sterfgevallen van heel Noord-Nederland.

Ook corona in Zwartsluis

Het coronavirus heeft tot nu toe vooral huisgehouden in Hasselt en in iets mindere mate in Genemuiden. Vorige week bleken ook twee bewoners van zorgcentrum de Schans in Zwartsluis besmet te zijn. Eddy Bllder: "Daar maak ik me wel zorgen over."

"Kan het worden ingekapseld in dat gebouw om zo te voorkomen dat het zich verspreidt? Of lopen we het risico dat meer kwetsbare ouderen die daar wonen het slachtoffer worden van dit vreselijke virus? Maar er wordt ook alles aan gedaan om te voorkomen dat dat gebeurt en ik heb vertrouwen in de mensen die zich daarvoor inspannen."

"Geen betere samenleving"

In de kernen in Zwartewaterland zijn de banden hecht. Mensen zijn gewend elkaar vaak op te zoeken, thuis, in de kerk, bij verenigingen en bij de familie. Mensen zoeken nu massaal andere manieren om in contact te blijven, digitaal, met brieven. bloemen, appjes en straattekeningen.

Samenleving in Zwartwaterland houdt contact met elkaar (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)