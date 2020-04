Warner Pap (92) roeide eerste bevrijders over de IJssel naar Kampen

Op 14 april 1945 zetten de eerste Canadese soldaten voet aan wal in Kampen. Dat konden ze doen dankzij hulp van de toen 17-jarige Warner Pap. Hij voer met zijn roeibootje vanuit IJsselmuiden over de IJssel terug naar Kampen en nam vier bevrijders mee.

Warner Pap is nu 92 jaar en woont in woonzorgcentrum de Amandelboom. Het was de bedoeling om een eerbetoon aan hem te brengen langs de IJssel. Door de coronamaatregelen gaat dat nu niet en daarom ging burgemeester Bort Koelewijn met de ladder van een brandweerwagen naar het balkon van Warner Pap om hem in het zonnetje te zetten.

Roeiboot

Praten gaat hem niet meer zo goed af. Maar zijn zoon Henkjan kent alle verhalen. Een bijzonder moment was volgens de zoon het moment waarop de eerste Canadese soldaat hem aansprak. Warner woonde in Kampen en had de soldaten al een paar dagen gezien aan de andere kant van de IJssel.

Een paar dagen voor de bevrijding hadden de Duitsers de IJsselbrug opgeblazen en Warner wilde graag zijn grootouders bezoeken in IJsselmuiden. Hij stak de IJssel over met een roeiboot en meerde aan. Op dat moment realiseerde hij zich dat het niet zo verstandig was om de roeiboot onbeheerd achter te laten. Hij besloot om toch maar weer terug te varen.

Kamper dialect

Hij zag een groepje Canadese soldaten. Een van hen riep in het Kamper dialect "Hee is dat bootie van oe?". Het bleek om een soldaat te gaan die in Kampen was geboren en met zijn familie was geëmigreerd naar Canada. Van zijn ouders had hij het dialect meegekregen.

Warner wist dat een dag eerder iemand in de IJssel per ongeluk was doodgeschoten. Het weerhield hem er niet van om vier soldaten mee te nemen naar de overkant. Dat waren de allereerste bevrijders die Kampen aandeden. Het ging om soldaten die een verkenning uitvoerden. De Duitsers hadden een paar dagen daarvoor Kampen al verlaten.