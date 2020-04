'Coronatent' bij Isala weg: "We hebben voldoende capaciteit"

De tent bij ziekenhuis Isala in Zwolle is weer weg (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Isala heeft de triagetent, die bij de ingang van de spoedeisende hulp (SEH) in Zwolle stond, weggehaald. "Op dit moment hebben we voldoende capaciteit", laat SEH-arts Hester Ticheler weten.

"Mocht de toestroom van coronapatiënten toch weer toenemen, dan hebben we nu de huisartsenpost van Medrie tot onze beschikking om extra patiënten op te vangen."

De tent werd een aantal weken geleden bij de ingang gezet om (mogelijke) coronapatiënten snel te kunnen helpen. "We moesten snel handelen, omdat we niet wisten wat ons te wachten stond. De Eerste Hartlonghulp werd die week getransformeerd in een spoedafdeling voor coronapatiënten en op de SEH kwamen de overige hart- en longpatiënten erbij. We wisten niet of en hoe de toestroom van coronapatiënten zich verder zou ontwikkelen en daarom hebben we uit voorzorg een triagetent neergezet. Dit was de snelste optie."



Onnodig

De tent bleek uiteindelijk niet nodig. "Gelukkig hebben we die niet nodig gehad. De maatregelen om het aantal coronabesmettingen af te vlakken, lijken hun vruchten af te werpen. Ondertussen hebben wij tijd gehad om na te denken over een structurele oplossing."

De zorg op de spoedeisende hulp is volgens de arts op dit moment 'goed behapbaar', omdat mensen zich goed aan de voorgeschreven richtlijnen lijken te houden. "Houd dus vol."Eerder deze week stopte Isala al met de verplaatsing van intensive care-patiënten naar Duitse ziekenhuizen . "Het is nog wel vol, maar we hebben nog capaciteit", zei woordvoerder Gerben Hart.