Vertrek 'beste speler' Lieftink mokerslag voor Eagles-supporters: "Doodzonde"

Het vertrek van Go Ahead Eagles-speler Elmo Lieftink naar De Graafschap is keihard aangekomen bij de fanatieke aanhang van de Deventer club. "Als je ooit iets wilt bereiken, moet je zulke jongens vasthouden in Deventer."

"Gewoon onze beste speler weg, dat hakt erin", zegt Patrick Engelgeer voor het gesloten gietijzeren hek bij het verlaten stadion De Adelaarshorst. Hij woont net als zijn aangeslagen collega-supporters Carel Roelvink en Willem Kers in één van de straten rondom De Adelaarshorst.

Hard werken, strakke passing, scoren

Carel Roelvink, al 52 jaar supporter: "Ik schrok me dood toen ik het bericht gisteravond hoorde. Wilde het eerst niet geloven. Doodzonde dat weer een Deventer jongen weggaat. Hij is zo waardevol. Hard werken, passes legt hij bij andere spelers op de stropdas. Die jongen doet gewoon alles goed, een voorbeeld voor de rest." En Patrick Engelgeer: "Hard werken en af en toe scoren, niks op aan te merken."

Roelvink en Engelgeer vinden dat Go Ahead Eagles Elmo Lieftink te makkelijk laat gaan. "Eagles is de enige club met veertien opgezegde spelerscontracten. Natuurlijk zit je middenin de coronacrisis, maar daar hebben andere clubs toch ook mee te maken?", zegt Engelgeer. Roelvink, met woede in zijn stem: "Ik begrijp dat Go Ahead nog een optie van een jaar op Lieftink had. Doodzonde dat de club daar niks mee gedaan heeft."

Slecht gevoel

Willem Kers is ook zwaar teleurgesteld over het vertrek van Lieftink. "Maar je bent in deze crisis afhankelijk van zoveel factoren. Sponsoren die wellicht failliet zijn gegaan. Maar dat weten we niet. Je hoort niks en ziet niks over hoe het nu verder gaat met de club."

Carel Roelvink, tenslotte: "Ik heb er een heel slecht gevoel over en ben bang dat andere jongens als Beukema en Veldmate nu ook weg gaan. Dan wordt het weer zeventien seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie voor 'Kowet'. Het wordt nooit wat zo."