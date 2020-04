Wat doen die Hollandse icoontjes in de Overijsselse bushokjes?

Een fiets, een tulp, een klomp, een molen: in een flink aantal bushokjes in Overijssel hangt sinds een aantal dagen een opvallende poster. Het is geen campagne van een reclamebureau, maar een middel om de lege bushokjes wat op te vullen.

Abri's bij bushaltes in Overijssel hangen doorgaans vol met reclame-uitingen van evenementen, festivals en restaurants. Maar door de coronacrisis is een groot deel van de advertentiemarkt ingezakt, merkt ook Exterion Media, dat de reclame in de bushokjes verzorgt.



Geen lege abri's

"Op plekken waar we geen advertentieruimte hebben verkocht, komt deze poster te hangen", zegt een woordvoerder van het reclamebureau. "Op die manier hebben we geen lege abri's. We willen hiermee laten zien hoe trots we zijn op ons landje in deze zware tijden."



In hoeveel bushokjes in Overijssel de poster inmiddels hangt, is niet helemaal duidelijk. De posters zijn overigens ook online te bestellen. De opbrengst daarvan gaat naar Fight Cancer, zo meldt Exterion Media.