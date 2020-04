Wavin gaat met gezichtsbeschermers de strijd aan tegen corona

Per direct produceert het bedrijf per dag tienduizend gezichtsschermen. Nadat de eerste vijftigduizend zijn gedoneerd, worden de gezichtsschermen tegen kostprijs aangeboden aan ziekenhuizen, bejaardentehuizen en thuiszorginstellingen.

Aanvullend op mondkapjes

De gezichtsbeschermer biedt op zichzelf geen honderd procent bescherming en is bedoeld als aanvulling op de mondkapjes. Het beschermt vooral de ogen en de neus tegen de minuscule vochtdruppeltjes waarin het virus zich verspreidt. Wavin heeft de schermen ontwikkeld in samenwerking met de zorgsector.



De gezichtsbeschermer van Wavin (Foto: RTV Oost)

In drie delen

In de fabriek in Hardenberg heeft Wavin één van de machines voor kunststof manchetten omgebouwd. Dag en nacht draait deze machine één van de drie onderdelen die nodig zijn om een gezichtsbeschermer te completeren. Het kijkglas is ook van kunststof en wordt klaar gemaakt op de sociale werkplaats van Larcom in Hardenberg. Het derde onderdeel is een elastiek.

Het product is bedacht en ontwikkeld in het Technology en Innovationcentre van Wavin in Dedemsvaart. Directrice Claudia Goemans is trots. "En ik niet alleen, iedereen bij Wavin is blij dat we de zorg hiermee kunnen ondersteunen. Er is grote behoefte aan bescherming tegen het virus en dit kan helpen."

Zorgpersoneel is er blij mee

Wavin hoopt dat de beschermer kan bijdragen aan het oplossen van het landelijk tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Op diverse plekken is het al getest en het zorgpersoneel is er erg blij mee. Het grootste voordeel ten opzicht van andere gelijksoortige gezichtsbeschermers is dat deze niet beslaat aan de binnenzijde. Daardoor blijven verpleegkundigen goed zicht houden.

Zorgpersoneel is blij met de gezichtsbeschermer van Wavin (Foto: RTV Oost)

Wavin heeft de eerste vijftigduizend exemplaren gedoneerd aan verschillende ziekenhuizen in de regio. Het is de bedoeling dat de verdeling van de gezichtsbeschermers via het landelijk coördinatiecentrum van de overheid gaat verlopen. Zorginstellingen die zelf willen bestellen, kunnen zich aanmelden via de website van Wavin.

'Roodgloeiend'

"We zijn nog maar net begonnen, maar merken nu al een enorme interesse in de gezichtsbeschermer. De telefoon staat nu al roodgloeiend", aldus Tristan van de Pavert van Wavin.

Wavin wil doorgaan met productie van de gezichtsbeschermers zolang dat nodig is. Naast de productielijn die in Hardenberg is vrijgemaakt, wordt nu bekeken of de schermen ook internationaal gemaakt kunnen worden.

Wavin produceert tienduizend gezichtsbeschermers per dag (Foto: RTV Oost)