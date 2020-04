Horeca-uitzendbureau Mise en Place vraagt faillissement aan

In een brief aan het personeel schrijft de directie dat het afgelopen weken hard gewerkt heeft om het bedrijf draaiende te houden. "Onze grootste prioriteit was het betalen van jullie lonen van maart, en dat is ons gelukt. Maar helaas was daarmee de koek op. Met pijn in ons hart, moeten we jullie informeren over het feit dat wij vandaag het faillissement van Mise en Place Nederland hebben moeten aanvragen."

Mise en Place leverde onder andere horecapersoneel voor de catering bij FC Twente. In totaal werken er bij het bedrijf 160 medewerkers. Het bedrijf meldt dat bestaande opdrachten nog doorgaan, maar dat uitbetaling verloopt via het UWV.