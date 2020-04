Coronavirus nekt Offerman, banen op de tocht bij grote supermarktleverancier

Vleesverwerker Offerman in Almelo houdt op met zelfstandig te bestaan. De voedselproducent gaat op in moederbedrijf Ter Beke. Of en hoeveel banen door de reorganisatie in Almelo verloren gaan, wil het bedrijf (nog) niet zeggen. Door het coronavirus kreeg het geplaagde bedrijf een extra klap.

Offerman, dat sinds 2017 een dochteronderneming is van Ter Beke, gaat nu volledig op in het moederbedrijf.



De naam Offerman verdwijnt. Dat heeft gevolgen voor het hoofdkantoor in Almelo, maar of en hoeveel mensen door de reorganisatie op straat komen te staan, wil een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen. "We willen eerst wachten op goedkeuring van de ondernemingsraad. Tot die tijd wil ik geen uitspraken doen over mogelijke ontslagen."

Voedselschandaal

De integratie in het moederbedrijf moet Ter Beke in staat stellen om goedkoper te werken, maar ook om de voedselveiligheid te verbeteren. Dat laatste is niet vanzelfsprekend: Offerman werd in oktober vorig jaar namelijk middelpunt van een groot listeriaschandaal. De voedselbacterie werd aangetroffen in vleeswaren die uit de inmiddels gesloten fabriek in Aalsmeer rolden.



Listeriaschandaal

Jumbo en Aldi, de belangrijkste klanten van Offerman, riepen daarop alle vleeswaren terug. Naar nu blijkt, zijn er de afgelopen twee jaar twintig consumenten ziek geworden. Daarvan zijn er drie overleden en kreeg er één een miskraam. Het listeriaschandaal heeft de voedselverwerker al zeker acht miljoen euro gekost.



De fabriek in Aalsmeer werd begin dit jaar gesloten, waardoor zestig medewerkers hun baan verloren. Ditmaal wordt er gereorganiseerd op het hoofdkantoor in Almelo, al zijn de gevolgen daarvan nog onduidelijk. Over de toekomst van de productielocatie in Borculo is eveneens niets bekend.

Coronavirus

Het coronavirus zorgt voor een extra klap voor het van oorsprong Belgische bedrijf. Door de gedwongen sluiting van restaurants is de verkoop drastisch teruggevallen. Het bedrijf schrapt daarom de doelstellingen voor 2020.



De corona-epidemie noopte Ter Beke ook om 'massaal te investeren' in beveiligingsmaatregelen voor de medewerkers en de fabrieken. 'De genomen maatregelen, vooral inzake social distancing, verplichtten ons het productassortiment te reduceren en een aantal productielijnen tijdelijk buiten gebruik te stellen', zo stelt het bedrijf in een verklaring.