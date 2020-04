Veel vragen bij plan om basisscholen en kinderopvang weer te laten beginnen

Om 19 uur vanavond is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte. Hij maakt dan nieuwe richtlijnen bekend hoe om te gaan met het coronavirus. Vanmiddag kwam al naar buiten dat een adviesgroep aangegeven heeft dat na de meivakantie de kinderopvang en het speciaal onderwijs weer helemaal open kunnen en basisscholen open mogen met bepaalde beperkingen.

Anderhalve meter onmogelijk

"Er is nu nog heel veel onduidelijk", vindt Nicole ter Harmsel. Ze is leerkracht op een basisschool in Almelo en bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond (Aob). Scholen moeten nu gaan nadenken wat er op school en in de klas allemaal wel en niet kan. Ter Harmsel: "Anderhalve meter afstand houden in de kleuterklassen is onmogelijk, maar ook in de hogere klassen ga je makkelijk even op de hurken zitten om wat uit te leggen. En kleuters op het schoolplein tijdens de pauzes anderhalve meter uit elkaar halen is wel heel moeilijk."

Ter Harmsel snapt wel dat sommige leerkrachten het lastig vinden om weer te beginnen. "Veel onderwijzers zijn wat ouder en die maken zich terecht zorgen. Want kan je wel lesgeven maar mag je geen contact met jouw kleinkinderen? Een groot deel van de onderwijzers staat echter wel te popelen om weer te beginnen."

Waarom middelbare scholen niet open?

Basisscholen mogen wel weer gaan kijken of en hoe ze open gaan, middelbare scholen nog niet. Dat komt omdat jonge kinderen niet snel besmet raken met het coronavirus en er ook niet ernstig ziek van lijken te worden. Daarnaast lijken kinderen ook minder besmettelijk te zijn, alhoewel bij dit virus niks echt voorspelbaar is.

Leerlingen van een middelbare school komen vaak uit een veel groter gebied dan die op een basisschool. De kans op verspreiding van het virus is dan groter. Dat is ook een reden waarom eerst de basisscholen open gaan en later pas gekeken wordt wanneer de middelbare scholen open kunnen, op z'n vroegst over een maand.

Maar ook de basisscholen moeten dus eerst gaan kijken hoe ze open kunnen. Ter Harmsel: "Halve klassen, het ene deel 's ochtends naar school en het andere deel 's middags. We moeten alles gaan bekijken en het moet vooral voor iedereen werkbaar zijn, voor de leerkrachten de kinderen en de ouders."