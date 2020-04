Enschedees bedrijf valt af in race voor ontwikkeling corona-app: "Teleurstellend"

Wekenlang was techbedrijf Doop uit Enschede bezig met de ontwikkeling van een corona-app. Als alles meezat, zou hij eind deze maand klaar zijn. Maar zover komt het niet: de Rijksoverheid liet vandaag weten dat er nog zeven kanshebbers over zijn. En Doop zit daar niet bij. "Teleurstellend."

Het bedrijf haalde afgelopen weken regelmatig de landelijke media. Ze waren namelijk al een heel eind met een applicatie die je waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus.

Alles hing af van de goedkeuring van Den Haag. Want corona-apps zonder 'officiële stempel', komen niet in de appstores van Google en Apple.

'Privacy-proof'

Het bedrijf had goede hoop, zei eigenaar Marcel Roorda een aantal weken geleden. Zijn app was al bijna klaar én was 'privacy-proof'. Met andere woorden: je kan de app anoniem gebruiken. Een vereiste van minister Hugo de Jonge.

Het nieuws dat ze waren afgevallen, kwam dan ook hard aan. Al was het geen complete verrassing: "Als je ziet dat er zevenhonderd aanmeldingen zijn verstuurd, bereid je je er een beetje op voor", aldus Roorda.

Grote bedrijven

Als je naar de zeven overgebleven ontwikkelaars kijkt, is het ook geen schande dat het Enschedese bedrijf is afgevallen: Nederlandse 'reuzen' als Capgemini en Accenture, maar ook buitenlandse ontwikkelaars als ITO en SIA doen nog mee. "Wij kenden alleen de naam DEUS niet", zegt Roorda.

Toch is het wel wrang, vindt de ondernemer. "Ik ben verbaasd dat al deze partijen kennelijk al een kant-en-klare app hebben. Ook ben ik benieuwd waar ze op geselecteerd zijn."

De antwoorden op deze vragen krijgt hij waarschijnlijk dit weekend, als de zeven partijen tijdens een 'appathon' hun corona-app gaan testen en verbeteren. "Ik ga zeker kijken."

Geen Overijsselse app

Is dan alle moeite voor niets geweest? "Het is nooit voor niets geweest. We zijn weer een ervaring rijker", aldus Roorda. Hij hoopt het project, dat nu on hold staat, ooit ergens anders voor te kunnen gebruiken. Maar één ding lijkt zeker: de corona-app wordt niet in Overijssel gemaakt.