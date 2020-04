Op zoek naar een bijzondere baan? Pontje in Deventer zoekt nieuwe schipper

Het pontje in Deventer zoekt per 1 mei een nieuwe schipper. (Foto: RTV Oost/Fieke van den Esschert)

Het pontje in Deventer zoekt per 1 mei een nieuwe schipper.

De vacature staat sinds een paar dagen online en er is al gereageerd. "Ik heb inmiddels ongeveer drie reacties ontvangen", vertelt eigenaar en schipper Georg Keibler. Maar niet iedereen is geschikt. "We zoeken een ervaren schipper met een groot vaarbewijs. Dit valt namelijk onder de beroepsvaart en zo'n vaarbewijs haal je niet zomaar even."

Huwelijk

Keibler is zelf al ruim twaalf jaar schipper op het pontje die de naam De Stokvis draagt. "Het lijkt saai, omdat je alleen maar heen en weer vaart, maar het is juist ontzettend leuk. Het contact met de mensen, de verhalen die zij vertellen en de prachtige skyline van Deventer op de achtergrond. We maken elke dag wel iets leuks of bijzonders mee. Een huwelijk op de boot, flessenpost, mensen die langs komen zwemmen of minder leuke dingen, zoals een enorme 'oliedeken' in de IJssel pas geleden."

Schippervrouw

Het zijn voornamelijk mannen die reageren op de vacature. "Prima natuurlijk, maar het zou ook wel erg leuk zijn om een keer een schippersvrouw aan te kunnen nemen." Je hoeft overigens geen ervaring te hebben met varen op de IJssel. "Nee dat is geen pré, maar je moet wel goed met stroming en wind om kunnen gaan natuurlijk."

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rederij Thuishaven in Deventer.