Lieftink kiest voor zekerheid met De Graafschap: "Go Ahead had mijn optie gewoon kunnen lichten"

Het is een gevoelige overgang in zijn geboortestad Deventer, maar Elmo Lieftink is zelf vooral dankbaar dat hij de club van rood en geel heeft gediend. De 26-jarige middenvelder speelt de komende seizoenen bij De Graafschap, maar had ook met veel plezier en trots nog het shirt van Go Ahead Eagles gedragen.

"Ze hadden mijn optie gewoon kunnen lichten. Dat is niet gebeurd. En ook logisch misschien in deze tijd. Maar daardoor was ik transfervrij en ik ben toch op een leeftijd dat ik duidelijkheid wil", zegt Lieftink. "Er was een aantal clubs, maar ik had bij De Graafschap het beste gevoel ook na de gesprekken met de trainer."

Go Ahead

"Het is jammer dat mijn tijd bij Go Ahead zo eindigt. Ik ben de club, Paul Bosvelt en de trainer gewoon heel dankbaar dat ze mij die kansen en het vertrouwen allemaal hebben gegeven."