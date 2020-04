Meldpunt Sektesignaal keert niet in oude vorm terug

Het eerder dit jaar opgeheven meldpunt Sektesignaal keert niet terug in de oorspronkelijke vorm. Dat laat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten in een reactie op vragen van Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP).

Nadat de subsidiekraan van Sektesignaal.nl werd dichtgedraaid, werd het meldpunt op 1 januari van dit jaar opgedoekt. Dat gebeurde juist op een moment dat het aantal meldingen over sektes naar recordhoogte was gestegen. Naar schatting zijn er momenteel ruim 80 sektes in ons land met zo'n 10.000 volgelingen actief.

Meerdere Kamerfracties dienden daarop een motie in bij minister Grapperhaus dat hij met een alternatief komt voor Sektesignaal.nl. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde daarmee in. De bewindsman moet nu met een nieuw meldpunt komen, maar vast staat in ieder geval dat deze niet gaat lijken op het oorspronkelijke meldpunt.

Politie en instanties

"De politie en betrokken instanties zijn goed in staat om misstanden en strafbare feiten aan te pakken", vindt Grapperhaus. De minister onderkent dat in Nederland gesloten gemeenschappen zijn waarbinnen misstanden plaatsvinden. Het beeld dat slachtoffers en naasten niet voldoende gehoord en geholpen worden herkent Grapperhaus niet.

De minister laat weten dat hij naar aanleiding van de motie gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van het wegvallen van het meldpunt.

Sektes actief

Sektes zijn momenteel weer volop actueel. Zo werd een gezin uit Ruinerwold, geleid door een strenggelovige vader, vorig jaar wereldnieuws. Het gezin woonde, voordat het neerstreek in Drenthe, onder meer in Hasselt en Zwartsluis.

Onlangs was bij RTV Oost de documentaire 'Hannelore, het meisje uit de sekte' te zien. Deze Overijsselse vrouw zat als kind jarenlang opgesloten in de 'Gemeente Gods', de beruchte sekte van de inmiddels overleden leider Sipke Vrieswijk alias De Profeet. De vrouw woonde, nadat ze door de Tubbergse agent Peter Withag uit de sekte was bevrijd, in Vriezenveen en later Zwolle.