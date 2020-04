Rechtbank Overijssel maakt zich klaar voor herstart

Vanaf volgende week hoopt de Rechtbank Overijssel weer meer strafzaken te kunnen behandelen. Dinsdag zal het kabinet aangeven of er coronamaatregelen heel beperkt versoepeld kunnen worden en hoe het leven er na 28 april uit zal zien.

Momenteel worden alle gerechtsgebouwen klaargemaakt voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is. Rechtbanken plaatsen plexiglas bij balies en passen wachtruimtes aan, voor het geval ze weer open mogen.

De komende tijd zullen in ieder geval meer rechtszaken worden behandeld, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Dat is vooral van belang voor het strafrecht. Daar ligt nu het grootste deel van de zaken stil. Waar er normaal gesproken zo'n vier à vijfduizend strafzaken per week worden behandeld, zijn dat er nu nog maar vier à vijfhonderd.

Telehoren

Om meer zaken te kunnen behandelen, is het 'telehoren' versneld ingevoerd. Sinds deze week hebben alle gevangenissen een videoverbinding met rechtbanken, zodat gedetineerden voor de camera zittingen kunnen bijwonen.

Met deze werkwijze werd al geëxperimenteerd. Dat was om te kunnen besparen op het vervoer van gedetineerden van en naar de rechtbank. Door de coronacrisis is het telehoren in een stroomversnelling gekomen.

Wisselde reacties

"Sommige verdachten vinden het uitstekend omdat ze niet de hele dag in een busje hoeven te zitten om naar de rechtbank te worden gebracht", zegt directeur Ton Golstein van de Penitentiaire Inrichting Almelo tegenover de NOS. "Anderen willen toch liever zelf aanwezig zijn, omdat ze denken dat ze in de zittingszaal beter hun verhaal kunnen doen dan voor een camera."

Vanaf komende week zullen steeds meer strafzaken inhoudelijk via een videoverbinding worden behandeld. Dat gebeurt alleen als alle procesdeelnemers ermee instemmen. "Je kunt mensen niet gedwongen via digitale lijntjes de zittingszaal in persen", zegt rechter Shirin Milani van de rechtbank Overijssel. "Aan de andere kant zijn er ook verdachten en slachtoffers die het boek graag willen sluiten, dus dan maar op deze manier."