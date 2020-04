Mensen met wapens in Kuinderbos: politie verricht vier aanhoudingen

Rond acht uur kreeg de politie de melding van een verdachte situatie. Meerdere personen zouden zich in het bos bevinden met wapens. Meerdere politiewagens kwamen met spoed ter plaatse. Ook een politiehelikopter en het arrestatieteam werden ingeroepen. Het bosgebied werd hermetisch afgesloten door agenten in kogelwerende vesten.

Even voor negen uur trof de politie vier verdachte personen aan in een auto. Zij zijn door het arrestatieteam aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Daar zullen zij worden verhoord.

In de auto van de verdachten zijn wapens of op wapens lijkende voorwerpen gevonden en in beslag genomen. De echtheid wordt nog door de politie onderzocht. Ook de auto is in beslag genomen. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of er sprake is van een misdrijf of een uit de hand gelopen grap.