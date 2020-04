Hoftheater-directeur vreest dat steun niet voldoende is voor kleine Overijsselse theaters

Eerder deze week maakte het kabinet bekend dat er 300 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor steun aan de culturele sector. Maar dat geld komt vooral ten goede aan 'cruciale instellingen'. De twintig kleine Overijsselse theaters, verenigd in OKTO, zijn bang dat ze daar niet onder vallen.

Kleine theaters

"Kleine theaters vormen de haarvaten van de cultuur", zegt Burgman zaterdag in KlaarWakker. "We zijn blij met de steun voor de sector, dat is prachtig. Maar het is duidelijk dat de steun naar grote instellingen gaat. Een aantal partijen zal buiten de boot vallen." Burgman vreest met name voor de kleinere culturele instellingen in de regio. "De steun is voor cruciale regionale infrastructuur bedoeld. Dat het Hoftheater daaronder valt kan ik wel beargumenteren, maar je kan de sector niet zo opdelen. Kleine theaters zijn enorm belangrijk maar in de regio niet altijd zichtbaar."

Toekomst onduidelijk

Met gemeentelijke steun kunnen de theaters het nog wel even uitzingen, denkt Burgman. De toekomst blijft echter onduidelijk. "Het hangt ervan af wat gebeurt. Hoeveel voorstellingen moeten verplaatst of geannuleerd worden? En wat er gebeurt met de entreegelden? Zolang wij niet weten hoelang we gesloten blijven, kunnen we niet zeggen hoe de toekomst eruit ziet."



Een anderhalve meter-samenleving is volgens Burgman voor theaters hoe dan ook problematisch. Het scenario om theaters toch open te stellen met voldoende onderlinge afstand is volgens haar waarschijnlijk duurder dan gesloten blijven. "Een theater met driehonderd stoelen houdt dan nog 65 stoelen over. Entreekaarten moeten vijf keer zo duur worden om financieel een vergelijkbaar resultaat te krijgen. En dan hebben we nog geen oplossing voor toiletten, de garderobe, het opbouwen en afbreken van het podium en de artiesten zelf. Moeten die ook anderhalve meter aanhouden op het toneel?"

Weinig reserves

Burgman blijft optimistisch, maar ze weet nog niet waar mogelijke extra steun voor kleine theaters vandaan moet komen. "We moeten met z'n allen naar de toekomst kijken. Gemeenten hebben het niet ruim, theaters hebben vaak weinig reserve. De sponsors vanuit het bedrijfsleven hebben het lastig. Ik weet uiteindelijk niet waar steun vandaan moet komen, ik denk van allemaal."

'Druppel op de gloeiende plaat'

Twentse actrice Johanna ter Steege ziet de 300 miljoen als een 'druppel op de gloeiende plaat', vertelt ze in de uitzending. Ze maakt zich grote zorgen en schreef namens ruim duizend collega's uit de culturele sector een brandbrief aan Ingrid van Engelshoven, minister van Cultuur. "De 300 miljoen is een teken dat er oog is voor onze problemen maar het is onvoldoende." Ze heeft vooral zorgen over de vrije producenten die zonder subsidie werken.

Op zichzelf aangewezen

Zij zorgen volgens haar voor meer dan zestig procent van het aanbod, waaronder bijvoorbeeld haar 'eigen' bioscoopfilm de Beentjes van Sint Hildegard en de theatervoorstelling Hanna van Hendrik. "Het gaat om ondernemers die kosten maken voordat ze aan inkomsten kunnen denken. De 300 miljoen is een leuk gebaar, heel aardig. Maar vrije theaterproducenten zijn op zichzelf aangewezen."

Het ministerie wijst erop dat de culturele sector gebruik kan maken van de algemene steunmaatregelen voor ondernemers. Ook zijn de leenfaciliteiten uit een speciaal fonds verhoogd. Maar ook hier zijn volgens Ter Steege veel theatermakers niet mee geholpen, omdat de onkosten voor veel producties in de tonnen lopen.