Oplichting met valse paintballkaartjes Kuinderbos gaat internationaal

Ook in Engeland, Zweden, Ierland en Canada worden mensen opgelicht met de verkoop van paintballkaarten. Gisteren bleek al dat in Nederland tientallen en mogelijk honderden mensen gedupeerd zijn geraakt door de koop van valse kaartjes. Eenmaal op het terrein waar het paintballbedrijf gevestigd zou zijn, blijkt dat er helemaal geen bedrijf is.

Internationale oplichting

De International Paintball Group heeft volgens haar website paintball locaties in onder meer in Engeland, Canada, Noorwegen, Australie en Ierland. Op het consumentenplatform Trustpilot staan inmiddels 385 zeer slechte recensies over IPG. Trustpilot geeft consumenten van over de hele wereld de mogelijkheid om zonder tussenkomst reviews achter te laten over diensten en bedrijven.

Glanzende folders met grote kortingen op een dagje paintballen met vrienden (Foto: RTV Oost)

44 procent 'bad'

Over IPG is een speciale pagina aangemaakt waarop klanten niets dan negatieve berichten achterlaten. 44 procent van die schrijvers vinden het bedrijf 'bad'. Er staan verhalen over de laakbare tactieken van de straatverkopers waardoor mensen een paar honderd dollar meer betalen dan vooraf gemeld. "Alsjeblieft, koop geen couponboekjes van deze mensen, het is absoluut totale oplichting", schrijft iemand nog afgelopen maand.

Alsjeblieft koop geen boekjes, het is totale oplichting! koper

Er staan ook goede recensies over IPG op Trustpilot. Aan de schrijfwijze is te herleiden dat deze waarschijnlijk niet geschreven zijn door mensen die zelf klant zijn geweest. Ook bij de reacties op al die klachten valt te zien dat het bedrijf doet of er niets aan de hand is.

Ook oude klachten komen op hetzelfde neer

Sommige recensies zijn recent gepubliceerd, maar er zijn ook klachten terug te vinden uit april 2016. Allemaal komen ze op hetzelfde neer: mensen voelen zich misleid, opgelicht en 'stupid' omdat ze erin getrapt zijn. Opmerkelijk zijn de reacties op de klachten, die komen van het bedrijf zelf. Steeds opnieuw wordt daarin gemeld dat de klanten hun geld kunnen terugvragen via een speciaal mailadres.

Mijn zoon is opgelicht. Geen geld terug. verontruste moeder

'Pas op!'

Maar uit andere recensies blijkt weer dat het onmogelijk is om je geld terug te krijgen. Een van de recensenten daarover: "Mijn zoon spendeerde meer dan 300 dollar aan de kaartjes. Om een lang verhaal kort te maken: hij is opgelicht. Geen geld terug, een hoop stofwolken en een heleboel bla bla om ons stil te houden."

"Be carefull of this massive scam!" De schrijver komt uit Duitsland en kocht zijn kaartjes in Engeland. "Ze liegen continu en als je je geld terug vraagt, dan hebben ze ineens de verkeerde datum, verkeerd ticketnummer of wat dan ook. Eindresultaat: ze betalen niets terug!"

Kuinderbos

Nabij het Kuinderbos wordt een ouder echtpaar regelmatig geconfronteerd met gedupeerde kopers. Het adres van het echtpaar wordt misbruikt op de website van IPG; hier zou het paintballterrein gelegen zijn. Maar de bewoners hebben niets met de oplichtingspraktijken te maken.

Paintballterrein in Kuinderbos is leeg en verlaten (Foto: RTV Oost)

Een bosperceel van Staatsbosbeheer in Kuinre is enige tijd verpacht geweest aan IPG. Van een paintballterrein is niets terug te vinden. Volgens boswachter Bergman zijn de pachters snel weer vertrokken. De betalingsachterstand voor de pacht van het terrein is inmiddels fors opgelopen, Staatsbosbeheer heeft een internationaal deurwaardersbedrijf op de vordering gezet.