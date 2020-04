VIDEO: Arrestatie verdachten Tubbergse ramkraak gaat gepaard met schoten en veel geschreeuw

Rond vijf uur vanochtend werd de winkelpui van de juwelier aan de Almeloseweg geramd door een auto met Duits kenteken. Door de klap ontstond forse schade.

De auto werd achtergelaten, toen de daders de buit binnen hadden en op de vlucht sloegen. Ooggetuigen zagen vervolgens een andere auto wegrijden.

Waarschuwingsschoten

Die auto werd later gesignaleerd in de buurt van de Sibculoseweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk. In een loods aan die weg hield een arrestatieteam vijf verdachten aan.

In de video die rondgaat, is te zien hoe dat gebeurt: er worden waarschuwingsschoten gelost en er wordt flink geschreeuwd. Ook is te zien hoe een van de verdachten met zijn handen omhoog naar buiten komt lopen.

Getuigenoproep

De politie doet verder onderzoek naar de overval. Ze roept getuigen die mogelijk iets opvallends hebben gezien in de buurt van de Almeloseweg in Tubbergen of bij de Sibculoseweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk op om contact op te nemen.

De eigenaresse van de juwelier was erg geëmotioneerd en nog niet in staat te reageren. Wel was ze vanmiddag bij de juwelier aanwezig om de schade op te nemen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is buitgemaakt en wat de waarde daarvan is.