Nijverdalse Janny start inzamelingsactie om arme Zuid-Afrikanen door totale lockdown te loodsen

Het coronavirus is wereldwijd uitgebroken, ook in Zuid-Afrika. Daar heeft president Cyril Ramaphosa zelfs een totale lockdown ingesteld. En dat heeft grote gevolgen voor veel Zuid-Afrikanen, ziet Janny Meijerink met eigen ogen van dichtbij.

Janny komt uit Nijverdal, maar woont nu in de Zuid-Afrikaanse stad Port Elizabeth. Waar in Nederland nog sprake is van een 'intelligente lockdown', mogen de Afrikanen op drie dingen na niets meer.

Vooral thuisblijven

"Je mag naar de supermarkt, dokter en naar de bank. Voor de rest is het thuisblijven. Dat geldt voor mij, maar ook voor de mensen in de townships", legt ze uit.

En dat betekent dat zelfs een ommetje maken er niet inzit. "Je mag ook niet wandelen. De mensen die je ziet lopen, gaan naar de winkel voor boodschappen. Je ziet hier ook bijna geen auto's meer."

Geen reëel beeld

Dat lijken vrij extreme maatregelen voor een land waar het coronavirus niet extreem om zich heen slaat. Want Zuid-Afrika lijkt er op basis van de cijfers goed mee weg te komen. "Dat klopt. Op dit moment is het zo dat er 3.300 mensen geïnfecteerd zijn, 58 mensen zijn overleden en dat in een land met 57 miljoen mensen."

Maar Janny heeft kritiek op die cijfers. "Die getallen kloppen natuurlijk niet, want in het begin is er heel weinig getest omdat het testmateriaal er nog niet was. Op dit moment wordt er heel veel getest in de townships, dus die aantallen zullen zeker nog gaan oplopen."

Lockdown raakt de armsten

De totale lockdown raakt vooral de armste bevolkingslaag in het land. Janny: "Heel veel mensen in de townships zijn dagloners. Die staan langs de weg met hun hand omhoog om opgepikt te worden voor een dag werk. Zij hebben nu allemaal geen werk en dus ook geen geld."

Veel mensen die in de huishouding werken, worden volgens de Nijverdalse wel doorbetaald. En ook draagt de overheid een steentje bij. "Het UWF (vergelijkbaar met het UWV, red.) geeft de dagloners een tegemoetkoming. Voor hen is het heel moeilijk."

Inzamelingsactie

En omdat het toch zo moeilijk blijft, is Janny een inzamelingsactie gestart. "Ik heb mijn kerk gebeld, dat ik mijn geld naar hen wil sturen om vervolgens samen te overleggen hoe we het gaan besteden. Want ik kan niet zomaar naar de supermarkt gaan en lukraak boodschappen doen. Zelf de townships ingaan is ook geen optie."

Mensen die willen helpen kunnen een mail sturen naar meijerinkjanny@gmail.com of haar een bericht op Facebook sturen.