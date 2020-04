Bijzonder: vier flamingo's gespot in de IJssel bij Zwolle

In de IJssel bij Zwolle zijn dit weekend vier Chileense flamingo's gespot. De kleurrijke vogels broeden normaal gesproken in Duitsland bij het Zwillbrocker Venn. Als ze gaan zwerven, kan het gebeuren dat ze in de IJssel bij Zwolle belanden.

Fotograaf Thijs Horst noemt het zelf "een tropische verrassing aan de Costa del Swol". Op Facebook zag hij gisteren een bericht dat er Flamingo's aan het badderen waren in de IJssel. Vanochtend nam hij daarom zelf een kijkje.

"Als je ze goed wilt zien, heb je wel een verrekijker nodig," vertelt Horst. "Ze kwamen vanochtend even aan mijn kant van het water zitten dus toen had ik geluk."

Vaker gezien

Het is niet de eerste keer dat de tropische dieren in de IJssel te zien zijn. Twee jaar geleden brachten waarschijnlijk dezelfde flamingo's een bezoekje brachten aan onze hoofdstad. Een jaar daarvoor, in 2017, waren er flamingo's te zien in de IJssel in Deventer.

Ook in het Vechtpark in Hardenberg en park Drostenkamp in Raalte zijn wel eens flamingo's gesignaleerd.