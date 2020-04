Welke boeken zitten in de tas? Bibliotheek Borne start met verrassingspakket

"Deze lezer houdt van thrillers", zegt Mathilde Zoetebier van de bibliotheek Borne. Ze loopt langs de schappen en pakt een werk van Ludlum en een boek van Harlan Coben. "Onze lezers kunnen hun favoriete genre doorgeven, en wij zoeken daar passende boeken bij."

Per keer krijgen de lezers vier boeken mee. "Als we de boeken scannen en mensen hebben het boek al gelezen, pakken we een ander."

Gesorteerde boeken in de bibliotheek Borne (Foto: RTV Oost / Arjan Staal)

Kinderboeken

Vorige week donderdag startte de Bornse bieb met de uitleenservice. "Het liep meteen storm. We hadden vooral vragen van ouderen verwacht, maar in de eerste twintig verrassingspakketten zaten vooral kinderboeken."

De komende tijd zijn de medewerkers nog wel even bezig. "Vanmorgen had ik 87 mailtjes en er zitten nog steeds 87 mailtjes in de mailbox, terwijl ik al zeker vijftig tasjes heb gemaakt."

Tafels

De tassen met boeken worden op drie tafels voor het Kulturhus, waar de bibliotheek is gevestigd, gezet. "Lezers worden gebeld hoe laat ze de boeken kunnen ophalen en op welke tafel, één, twee of drie, ze staan. Zo voorkomen we drukte en dat mensen de verkeerde tas meenemen."

Henriëtte Veenstra en zoon Stijn halen de boeken op bij de bibliotheek in Borne (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Echt boek

Stijn en z'n moeder zijn de eersten die vandaag de boeken ophalen. "Ik heb het verrassingspakket gekozen. Ik hoop dat 'De Waanzinnige Boomhut' van Tom Groot erin zit", zegt Stijn. "Lezen op een tablet gaat best goed maar toch mis ik iets, het is natuurlijk geen echt boek."

In de tas van moeder Henriëtte zit een boek van Sally Andrews en 'De Dagen' van Anita Larkens.

Thuis

De geleende boeken hoeven voorlopig niet terug. "Ik zou niet weten hoe we boeken moeten ontsmetten, de lezers mogen de geleende boeken thuis houden. We hebben nog titels genoeg, niemand hoeft bang te zijn dat de bibliotheek straks leeg is."