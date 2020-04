Vermeende crimineel gegijzeld, mishandeld en beroofd van z'n Rolex

Het leek op een grimmige scène uit een misdaadserie, afgelopen januari in Hengelo. Op een parkeerplek aan de Arthur van Schendelstraat werd een vermeende crimineel naar eigen zeggen mishandeld, in een busje getrokken, gegijzeld en beroofd. Voor de lugubere gebeurtenis zitten drie verdachten vast, vandaag bekijkt de rechtbank of ze langer achter de tralies blijven.

Of het nu een vereffening was van een schuld, of een ruzie, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. De man die naar eigen zeggen kortstondig werd gegijzeld, laat er niets over los. Ook de verdachten zeggen er niets over.

In busje gesleurd

Het geheel werd gadegeslagen door verschillende flatbewoners, die uitzicht hadden op de parkeerplaats. Volgens velen van hen zag het er uit als een ruzie. De vermeende crimineel zegt dat hij vastgepakt werd, nadat hij uit zijn auto was gestapt. Hij werd geslagen en opgetild. Door twee mannen werd hij in een wit Mercedes-busje gesleurd, zegt hij.

In dat busje ging volgens justitie een van de verdachten op zijn benen zitten. Het busje begon te rijden."Don't look. Ik wil geld. Die horloge afdoen", zouden de gijzelnemers hebben geroepen. Ook zouden ze hebben getrapt en geslagen.

Rolex

De gegijzelde man zegt dat ze zijn Rolex-horloge van minimaal 20.000 euro hebben afgepakt, zijn dure parka over z'n hoofd hebben getrokken en honderd euro hebben gestolen. Bij de mishandeling heeft hij een ruggenwervel gebroken, zegt hij.

Na een korte rit, van één à twee minuten, werd hij uit het busje gezet. Ondertussen hadden buurtbewoners de politie al gebeld. Surveillerende agenten stuitten in de directe omgeving op het witte busje. Daarin werden inderdaad het geld en de jas gevonden. De Rolex is niet aangetroffen. De drie inzittenden werden aangehouden.

BMW

Volgens de advocaten van de verdachten heeft de aangever ook een boel uit te leggen. "Die man verdient volgens getuigen geen geld met normaal werk. En toch liep hij rond met een dure jas en een Rolex." Daarnaast was de Rolex volgens één van de advocaten veel minder waard. "Je kunt het ongeveer vergelijken met het verschil tussen een BMW 7-serie en een 3-serie."

De verdachten willen graag hun eindproces in vrijheid afwachten. De rechtbank neemt daar later vandaag een besluit over.

Een volgende rechtszitting in deze zaak is begin juli.