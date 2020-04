Popsector in Oost-Nederland gaat samen muzikaal talent naar de top begeleiden

De samenwerking moet beginnende artiesten nog beter op weg helpen naar een professionele carrière. En die hulp is nodig, zeker nu vanwege corona alle optredens voorlopig niet doorgaan.

Riemersma noemt Rico & Sticks en Typhoon als voorbeeld van gevestigde namen. Maar vooral aanstormend talent zoals het duo Micah & Julia uit Zwolle heeft baat bij de samenwerking.

Veel muzikaal talent in Oost Nederland

"Wij zien elk jaar weer nieuw talent ontstaan. Als ik kijk naar een muziekfestival als Eurosonic Noorderslag in Groningen, dan hadden we daar zes jaar geleden maar een paar bandjes uit Overijssel staan. Maar bij de laatste editie waren dat er maar liefst tweeënveertig. Daaraan kun je zien dat de popscene in Oost-Nederland enorm veel potentie heeft."

Optreden Typhoon in Hedon (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Oost-Nederland toont zich op muziekgebied de laatste jaren steeds meer als een regio waar de makers elkaar weten te vinden, waar mooie en creatieve ideeën ontstaan en waar samenwerken op muziekgebied in het DNA van de muzikanten lijkt te zitten.

Samenwerking

"We deden als samenwerkingspartner individueel al heel veel aan talentontwikkeling, maar we willen dat door de samenwerking in Oost-Nederland nog intensiever aanjagen", zegt Anne Riemersma. "Beginnende artiesten bieden we niet alleen een podium en studioruimte, maar ook financiële ondersteuning en zakelijke begeleiding in hun zoektocht op weg naar een professionele carrière."

Het talentvolle muziekduo Micah & Julia, bestaande uit de Zwolse muzikanten Micha Bartelds en Julia Sabaté, weet inmiddels hoe waardevol die begeleiding kan zijn. Het duo kon dankzij een beurs van Hedon afreizen naar Nashville, het mekka van de Amerikaanse popmuziek. Daar hebben de artiesten samengewerkt met de Nederlandse singer/songwriter Femke Weidema, die haar sporen in de buitenlandse muziekindustrie inmiddels verdiend heeft. Ze heeft onder meer songs geschreven voor muzikale grootheden als Stevie Nicks en Mary J. Blige.

Micah & Julia (Foto: RTV Oost)

"We zijn gevraagd door Femke Weidema om met haar samen te werken en wij hebben daar uiteindelijk ook een platencontract door gekregen. Dat is echt fantastisch", zegt Micha.

Corona treft muzieksector hard

Het talentontwikkelingsprogramma heeft het duo enorm op weg geholpen. Niet alleen met de reis naar Nashville, maar ook met het beschikbaar stellen van studioruimte en begeleiding in Nederland.

"We hebben geleerd hoe we ons als artiest moeten vermarkten, hoe je jezelf verkoopt, wie je bent als artiest in deze industrie en hoe je met bepaalde dingen omgaat. Want hoe leuk die industrie ook lijkt, er zijn ook dingen die niet zo leuk zijn. We hebben geleerd hoe we daar mentaal mee om moeten gaan."

Die mentale training komt nu tijdens de coronacrisis dubbel goed van pas. Want de hele muziekindustrie ligt momenteel plat. Alle concerten en tournees zijn afgelast en dat heeft een enorme negatieve weerslag op zowel de poppodia als de artiesten.

"We kunnen gelukkig met de specifieke gelden voor talentontwikkeling nog wel even vooruit", zegt Riemersma. "Maar het moet natuurlijk geen maanden gaan duren. Een groot deel van het talentontwikkelingsprogramma wordt met geld van de poppodia gefinancierd en onze inkomsten zijn op dit moment nul. Ook het verdienmodel van artiesten is helemaal stilgevallen en dat vind ik echt wel zorgwekkend."

Optredens afgelast

Voor het Zwolse duo Micah en Julia zijn alle optredens tot en met september geschrapt en dat is een flinke tegenvaller. "Dat is killing", zegt Bartelds. "Dat betekent dat je deze zomer niet de stappen kunt maken die je graag wilt. Maar voor mij als liedjesschrijver geeft het tegelijkertijd ook kansen."

"Ik heb nog nooit zo veel tijd gehad om thuis met mijn gitaar en een computer te werken aan nieuw materiaal, gewoon maken, maken en nog eens maken. Ik weet zeker dat 85 procent van alle muzikanten die-hard werkt en straks na de crisis veel beter terugkomt. Ook voor de ontwikkeling van mijn eigen 'skills' is het noodgedwongen thuiszitten en werken goed. Dus het komt de creativiteit en ons repertoire ten goede en daar kijk ik heel erg naar uit."