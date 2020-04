Almeloër mishandelt vriendin, volgens OM is het poging doodslag

"Het was een agressie explosie", zegt het OM over de daad van een 25-jarige Almeloër. Eind december vorig jaar sloeg en schopte hij zijn eigen vriendin langdurig. "Het was een poging tot doodslag", aldus de officier van justitie.

De man mishandelde zijn vriendin zo zwaar, omdat hij (onterecht) dacht dat ze vreemd was gegaan. De officier van justitie wil graag dat de man psychisch wordt onderzocht. "Wat is er mis in zijn hoofd? Dat willen we eerst weten, voordat we hem weer de straat op sturen."

Spijt

Volgens de advocaat van de man kan de verdachte wel naar huis. Hij vroeg dan ook de Almeloër op vrije voeten te stellen, tot aan het eindproces. "Mijn cliënt schaamt zich enorm. Hij heeft er vreselijk veel spijt van. Maar zijn vriendin wil niet dat hij straf krijgt. Ze heeft ook geen aangifte gedaan. Ze wil graag dat hij weer thuiskomt."

Ongelooflijk

De zware mishandeling werd gefilmd. Te zien is dat hij tegen het hoofd van zijn vriendin schopt en slaat. Ook trekt hij aan de haren van haar. "Het is ongelooflijk om te zien", zegt de officier. "Dat je dit je eigen vriendin, de moeder van je kinderen, kunt aandoen."

Het stel belt dagelijks met elkaar. Eén keer in de week kunnen ze met elkaar beeldbellen. "Maar ik wil terug naar huis, terug naar m'n vriendin en kinderen", zegt de man. De rechtbank laat later vandaag weten of dat gaat gebeuren.