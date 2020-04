Neerslagtekort in Overijssel loopt al flink op

Er is nu alweer een neerslagtekort van 55 tot 60 millimeter in grote delen van Overijssel. Na een maand vrijwel uitsluitend zonnig weer spreken de waterschappen en natuurbeheerders alweer van "droogte". "We zijn dit groeiseizoen ook begonnen met een 2-0 achterstand", zegt Harry Koster van Landschap Overijssel.

Begin maart hadden de meeste mensen hun buik nog vol van de aanhoudende regenbuien. Vooral de maand februari was extreem nat en dat betekende dat de grondwaterstanden weer op een goed niveau kwamen. Maar sinds half maart is er vrijwel geen neerslag van betekenis meer gevallen.

"Overschot van 0 millimeter"

"Normaal beginnen we maart/april met een neerslagoverschot van 140 tot 150 millimeter", zegt terreinbeheerder Harry Koster van Landschap Overijssel. "We zijn nu begonnen met een overschot van 0 millimeter", vertelt Koster als hij door het gebied van Landschap Overijssel bij Enschede loopt. "Je begint dan eigenlijk al met een 2-0 achterstand. Inmiddels zitten we op een tekort van 55 tot 60 millimeter. Dat zijn vijf tot zes grote emmers water per vierkante meter."

"De bomen komen in blad, de verdamping neemt toe. Met dit grote aantal zonne-uren, de hoge temperaturen en de sterke wind gaat het snel." In Enschede ziet Koster kikkerpoelen al bijna droog staan en dat weidevogels moeilijker voedsel kunnen vinden omdat de grond hard is.

80 procent fijnsparren verdwenen

De extreme droogte van de afgelopen twee jaren - vorig jaar was er in de zomer een neerslagtekort van 260 millimeter - is desastreus geweest voor meerdere soorten naaldbomen. Tachtig procent van de fijnsparren is verdwenen. Vorig jaar is tien hectare fijnspar opgeruimd in het gebied van Landschap Overijssel rond Enschede. De letterzetter - een klein kevertje - had de al verdroogde bomen verder aangetast.

"We proberen samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het waterschap zoveel mogelijk water in dit gebied vast te houden", zegt Koster. "Dat doen we in het ZON-project, dat staat voor Zoetwater Oost Nederland. We maken beken en sloten minder diep en gooien sommige sloten zelfs dicht om het water in de grond te houden. Maar dan nog moet het regelmatig gaan regenen, daar wachten we nu op", besluit Koster.