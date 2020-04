Dirigent uit documentaire STEUN: “Dit laat zien wat corona doet”

Hij zag er geen kwaad in, op 6 maart, repeteren met zijn musicalgroep van 35 mensen. "Met de kennis van toen", benadrukt Harrie Poulsen, muzikaal leider van de musicalgroep Mozes in Hasselt in de documentaire STEUN van RTV Oost. Premier Rutte had gezegd dat groepen van meer dan honderd niet bij elkaar mochten komen. Geen probleem, dacht Poulsen, maar een paar dagen later lag hij zelf in het ziekenhuis met corona. "Ik heb de documentaire samen met mijn vrouw bekeken. Zeer indrukwekkend."

Met respect heeft Poulsen gekeken naar de mensen die in de documentaire aan het woord kwamen. Onder wie de zussen Rozendaal. Hun ouders zijn 64 jaar getrouwd. Moeder belandt na een ziekenhuisopname en revalidatie in een logeerkamer van verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt.

Ze zou herenigd worden met haar man in een nieuw appartement, maar omdat op last van de regering de verzorgingshuizen op slot gaan, kan dat niet. De hoogbejaarde vrouw sterft aan eenzaamheid, omdat ze wist dat ze minimaal tot 28 april nog zonder haar man zou moeten.

Hechter

Volgens Poulsen laat de documentaire zien hoe hecht Hasselt is. "De zorgverleners van het verpleeghuis zijn heel goed in beeld gebracht. "Er is een hele goede verbinding tussen mensen en die is nu alleen maar hechter geworden. En dat geeft steun aan mensen die verdriet hebben of zelf ziek zijn geworden. Deze documentaire laat zien hoe Hasselt in elkaar steekt."

Poulsen is muzikaal leider van de musicalgroep Mozes. Mogelijk was één van de oefenavonden van de groep een besmettingsbron voor het virus. "Omdat onze groep uit 35 mensen bestond was er voor ons met de kennis van toen geen aanleiding om te zeggen dat het niet kon." Een paar dagen later lag Poulsen zelf in het ziekenhuis omdat hij mogelijk corona had.

Coronaverdachte

"Dat was na de repetitie en je voelde gewoon dat je geen eetlust hebt en koorts. Niet echt benauwd, niet echt hoesten. Een beetje maar." Poulsen heeft toen toch maar een arts gewaarschuwd en hij lag niet veel later als coronaverdachte in het ziekenhuis. Niet aan de beademing, gelukkig, maar op een afdeling waar hij goed in de gaten gehouden werd.

"Het gaat nu heel goed met mij. Ik beweeg veel op advies van de artsen en ik eet veel." Dat is nodig, want Poulsen is negen kilo afgevallen in zes dagen tijd. "Er zitten nu weer 2,5 kilo bij. Je verliest heel veel spierkracht en energie. We zijn er hard voor aan het werk om dat terug te laten keren."

Bewust

Poulsen hoopt dat de documentaire mensen de ogen opent over de ernst van de ziekte. "In de documentaire is heel duidelijk verwoord wat corona doet, wat het met mensen doet. Daardoor krijgen mensen meer inzicht in de ziekte. Daardoor worden mensen waarschijnlijk toch meer bewust en nemen ze de regels meer in acht."

