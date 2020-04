Mogelijk nieuwe strafeis in Losserse 'Nieuwjaarsmoord'

De strafeis in de Losserse 'Nieuwjaarsmoord' wordt mogelijk aangepast. Tegen de vrouw die er van wordt verdacht in de nieuwjaarsnacht van 2019 haar man te hebben doodgestoken, werd eerder zes jaar gevangenisstraf en tbs geëist. Uit een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum blijkt de vrouw volledig toerekeningsvatbaar, waardoor een tbs-behandeling misschien niet meer nodig is.

Dat blijkt uit navraag van RTV Oost bij het OM en bij de nieuwe advocaat van de verdachte vrouw. Vandaag zou het proces in de zaak worden hervat, maar dat ging niet door. De vrouw is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Onduidelijk is waarom. Ook heeft haar nieuwe advocaat nog nauwelijks onderzoeksdossiers ontvangen en zich niet kunnen voorbereiden.

Psychiatrisch onderzoek

De verdachte vrouw is de afgelopen tijd onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) na een beslissing van de rechtbank. Die wilde een beter beeld krijgen van de beweegredenen van de vrouw.

Justitie had voor die beslissing al wel een strafeis uitgesproken, zes jaar celstraf en tbs. Het OM eiste tbs, omdat de vrouw volgens eerdere psychiatrische rapporten zou lijden aan PTSS. Dat zou de Bosnische vrouw hebben opgelopen door de oorlog in voormalig Joegoslavië. Daarnaast zou ze een persoonlijkheidsstoornis en een alcoholprobleem hebben. Volgens het OM moest ze daar aan geholpen worden.

Toerekeningsvatbaar

Nu blijkt dat onderzoekers van het Pieter Baan Centrum haar volledig toerekeningsvatbaar achten. "Of we onze strafeis zullen bijstellen, is te horen op de volgende rechtszitting", zegt een woordvoerder van justitie. Haar nieuwe advocaat is duidelijker: "Nu ze volledig toerekeningsvatbaar is verklaard, is er geen grond meer om tbs te eisen."

Moeizame relatie

De Losserse vrouw wordt er van verdacht in de nieuwjaarsnacht van vorig jaar haar man te hebben doodgestoken in hun huis aan de Lepelaarstraat. De twee hadden al jaren een moeizame relatie, met de dodelijke steekpartij als climax. Die fatale nacht lagen de kinderen van het stel boven te slapen.

Worsteling

Ze zegt dat ze niet precies meer weet hoe het mes in het lichaam van haar man terecht is gekomen. Wel dat ze een worsteling hadden en dat haar man ineens grote ogen opzette en bloed overgaf. De man bleek in de rug gestoken. De vrouw geeft toe dat ze het mes had gepakt na de zoveelste ruzie. "Ik wilde hem uit huis."

Ruzies

De man en de vrouw hadden die nacht stevig gedronken, terwijl hun jonge kinderen boven lagen te slapen. Dat ze dronken ruzie hadden, was niet voor het eerst. De politie was er al meerdere malen aan de deur geweest, altijd middenin de nacht. Volgens de vrouw viel de man haar altijd aan. "Hij probeerde me zelfs te wurgen."

Omstanders schetsen een ander beeld. Het zou juist de vrouw zijn die haar man stelselmatig mishandelde. Wanneer de volgende rechtszitting is, is nog niet duidelijk.