Natuurmonumenten gaat parkeerkosten in rekening brengen

Automobilisten die een bezoekje willen brengen aan een natuurgebied dat valt onder Natuurmonumenten, moeten in de nabije toekomst parkeergeld betalen. Daarbij gaat het om 1,75 euro per uur tot een maximum van zeven euro per dag. Natuurmonumenten onderzoekt momenteel voor welke natuurgebieden parkeerkosten worden ingevoerd. Natuurmonumenten beheert in Overijssel onder meer de nationale parken Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wieden.

Leden van Natuurmonumenten mogen hun auto gratis parkeren.

Primeur

Het Landgoed Hackfort - net over de provinciegrens bij het Achterhoekse Vorden - heeft de primeur. Bezoekers moeten daar vanaf deze zomer betalen wanneer ze hun auto willen parkeren. Vooruitlopend daarop zijn vorige week de slagbomen geplaatst.

Natuurmonumenten had in 2014 ook al vergevorderde plannen om betaald parkeren in te voeren, maar daar werd toen uiteindelijk vanaf gezien. Deze keer gaat het wel door, zo meldt woordvoerster Marjolein Koek.

Ze benadrukt dan ook dat Landgoed Hackfort geen experiment is, maar dat het simpelweg het eerste natuurgebied is waar betaald parkeren wordt ingevoerd. "Al is het natuurlijk wel zo dat eventuele kinderziektes hier aan het licht komen en dat we daarvan kunnen leren voor de andere parkeerplaatsen."

Inventarisatie

Natuurmonumenten beheert 107.000 hectare natuurgebied, verspreid door het hele land. "Momenteel zijn we die aan het inventariseren in welke natuurgebieden betaald parkeren wordt ingevoerd."

Want ze erkent het risico dat automobilisten de parkeerplaatsen van Natuurmonumenten straks links laten liggen. "Vandaar ook dit onderzoek. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat we slagbomen gaan plaatsen, terwijl mensen iets verderop gratis kunnen parkeren. Daarom willen we in gesprek met andere beheerders van parkeerplaatsen: of we doen het samen wél of we besluiten gezamenlijk om het niet te doen."

Nog dit jaar beslissing

Woordvoerster Koek laat weten dat het de bedoeling is dat nog dit jaar een beslissing wordt genomen in welke natuurgebieden betaald parkeren wordt ingevoerd. "Maar dat wil nog niet zeggen dat er dan ook in de loop van dit jaar ook al betaald moet worden. Als het besluit is genomen, heb je de slagboom er nog niet binnen twee maanden al staan. We hadden overigens al veel verder willen zijn met dit hele project, maar corona kwam er tussendoor."

Nummerplaatherkenning

De parkeerplaatsen worden uitgerust met een slagboom, die automatisch opent. Een camera registreert het kenteken en de tijd van binnenkomst. Contant betalen is niet mogelijk, er kan uitsluitend worden gepind.

Leden van Natuurmonumenten kunnen gratis parkeren door bij het verlaten van de parkeerplaats hun ledenpas voor de zuil bij de slagboom te houden. Kort parkeren (een kwartier) is overigens eveneens gratis. Natuurmonumenten wil de opbrengst van de parkeergelden gebruiken om de natuur te onderhouden.



Het betaald parkeren geldt voor iedereen die van de parkeerplaats gebruikmaakt. Ook bezoekers die bijvoorbeeld niet de natuur in trekken, maar gebruik maken van een horecagelegenheid.

Het is overigens zo dat Natuurmonumenten voor onder meer paardrijden en mountainbiken al een financiële bijdrage vroeg. Wandelen en fietsen blijft gratis.

Overzicht natuurgebieden

Natuurmonumenten beheert door heel Overijssel natuurgebieden. Behalve de nationale parken de Sallandse Heuvelrug en Weerribben-Wierden heeft de organisatie natuurgebieden in onder meer Twente. Klik hier voor een overzicht van de gebieden van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten telt ruim 700.000 leden en donateurs. Zij hebben voortaan als extra voordeel dat ze gratis kunnen parkeren bij gebieden van Natuurmonumenten. "De verwachting is dan ook dat mensen die regelmatig onze natuurgebieden bezoeken, lid worden", aldus woordvoerster Koek.

Staatsbosbeheer

De andere grote landelijke beheerder van het natuurschoon in Nederland, Staatsbosbeheer (274.000 hectare), heeft geen plannen om betaald parkeren in te voeren. "Los van een enkele uitzondering in onder meer de Schoorlse Duinen en Radio Kootwijk gaan wij geen parkeergeld in rekening brengen", aldus woordvoerster Joke Bijl.