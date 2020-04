Politiecellencomplex Deventer gaat definitief op slot

Het cellencomplex van de politie in Deventer sluit definitief de deuren. De politie zet het mes in het aantal arrestantencomplexen in Oost-Nederland. Vier van de negen cellencomplexen worden gesloten, waaronder die in Deventer.

Volgens de politie stond de helft van de negen cellencomplexen het afgelopen jaar leeg. De capaciteit staat niet in verhouding tot het aantal ingesloten verdachten, zo stelt de politie. Ook zou er een forse uitbreiding van het aantal arrestantenverzorgers nodig zijn om alle negen complexen open te kunnen houden.

Omstreden sluiting

De sluiting van het cellencomplex in Deventer is omstreden. Al eind 2016 waren er plannen om het complex te sluiten. Na de nodige ophef kwam er een compromis: het complex zou alleen in de weekenden, op feestdagen en bij wedstrijden van Go Ahead Eagles openblijven. Het cellencomplex was vorig jaar lange tijd helemaal gesloten, nadat er door een gevangene brand was gesticht.

Nu gaat de deur van het cellencomplex dus definitief op slot. De afgelopen maanden is hierover nauw overlegd met lokale politieteams, het Openbaar Ministerie en burgemeesters. Agenten in Deventer moeten nu hun arrestanten in Apeldoorn of Zwolle afleveren.

Ondersteuning voor vervoer

Om te voorkomen dat agenten langere tijd met een arrestant onderweg zijn, komt er op bepaalde momenten ondersteuning voor het vervoer van arrestanten. 'Dat betekent dat agenten niet onnodig lang uit hun gebied zijn', aldus de politie.

Hubert Brul, burgemeester van Nijmegen en vertegenwoordiger van de betreffende burgemeesters in Oost-Nederland, is blij met de extra maatregel. "Verschillende burgemeesters maakten zich zorgen dat agenten lang met verdachten zouden rondrijden in de nieuwe situatie. Ik ben tevreden dat de politie deze zorg serieus heeft genomen."

Van negen naar vier

Ook de cellencomplexen in Doetinchem, Ede en Tiel sluiten de deuren. Er blijven daarmee straks vier locaties over in Oost-Nederland waar arrestanten worden ingesloten. In Overijssel zijn dat Borne en Zwolle. In Gelderland worden de complexen in Arnhem en Nijmegen samengevoegd in een nieuw te bouwen pand in Elst. Het arrestantencomplex in Apeldoorn blijft in stand.

"Het kost te veel schaarse politiecapaciteit om in onze eenheid negen cellencomplexen open te houden", aldus Oscar Dros, politiechef van de regio Oost-Nederland. "Met de aanvullende maatregelen heb ik er vertrouwen in dat dit ons helpt capaciteit vooral te besteden aan zaken waar de samenleving om vraagt: blauw op straat en aanpak van criminaliteit."