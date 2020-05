Boerenland tussen Weerribben en Wieden moet natuur worden

Bescherming

"Hier leeft de grote vuurvlinder, een vlinder die nergens anders ter wereld te vinden is," vertelt Gerco Dam enthousiast. Hij is bij de provincie Overijssel de projectleider die ervoor moet zorgen dat de natuur hier meer ruimte krijgt.

"Deze vlinder moet beschermd worden. Daarom krijgt het gebied meer watergangen, waarlangs de grote vuurvlinder zijn eitjes kan afzetten op de waterzuring." In de verte vliegt een bruine kiekendief over het riet en het zware huu-geluid verraadt de roerdomp die zich in het riet schuil houdt.

Rode lijstsoorten

Het zijn beiden soorten die volgens Natura 2000 beschermd moeten worden. En met een beetje geluk zie je zelfs een lepelaar lopen. In onderstaand filmpje zie je hoe deze statige vogel met zijn zwarte platte snavel langzaam over het gras schrijdt.

Boeren

Dit betekent voor de boeren in het gebied dat ze hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Of dat ze moeten verplaatsen naar een andere locatie. Melkveehouder Jan Miggels blijft, maar moet een deel van zijn land ruilen. "Prima, maar het land wat ik krijg, staat vol met zuring. Dat eten mijn koeien niet. Maar gras zaaien kan bijna niet, want ik mag het land niet scheuren om opnieuw in te zaaien." Minister Schouten onderzoekt of dit scheurverbod kan worden opgeheven.

Thuis

"Mijn roots liggen echt hier. Als je over het land kijkt, zie je daar het huis van mijn ouders en ernaast het huis van mijn grootouders." Miggels is actief lid van meerdere natuurclubs en ook hij geniet van de natuur om hem heen. Maar hij ziet sommige collega's echt met de handen in het haar zitten.

Toekomst

Ook denkt Miggels dat zijn eigen melkveebedrijf geen toekomst heeft. "Ik heb geen opvolger. Dat betekent dat wanneer ik met pensioen ga, ik het bedrijf moet verkopen. Maar wie wil investeren in een bedrijf met zoveel natuurbeperkingen?" Toch blijft hij liever in het gebied.

Planning

De natuuruitbreiding zal over vijf jaar afgerond moeten zijn. Projectleider Dam gaat ervan uit dat alles in goed overleg lukt. "En dan maar hopen dat de natuur die we hier willen zien, terugkomt."