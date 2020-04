Kleuterjuffen uit Steenwijk bedenken 'leerzaam poppenspel'

Normaal gesproken zwermen er zo'n dertig kleuters door het lokaal van basisschool De Samensprong in Steenwijk. Maar nu staat er midden in de ruimte een camera, met daarvoor een tafel waarop een aantal poppen ligt. Klaar voor de volgende take. "De kinderen zitten thuis, maar we willen de lesstof toch een zo goed mogelijke manier aan ze aanbieden", vertelt Greta Otter. "Maar niet met werkbladen, dat is voor ons geen optie." En dus besloten ze met de poppen, die toch al regelmatig een rol speelden in de klas, op de manier in te zetten.

In de lach

En het werkt. "In de klas hebben de kinderen vaak al hele gesprekken met de poppen en ook nu krijgen we enthousiaste reacties van de ouders opgestuurd", legt Otter uit. "Ontzettend leuk om te lezen en te doen, natuurlijk. Al moet het vaak opnieuw omdat we in de lach schieten", vertelt ze lachend.

In het Engels

En het blijft niet bij wat simpele oefeningen die in de filmpjes verwerkt zitten, maar zelfs Engelssprekende karakters komen aan bod, vertelt Lisette de Cloo. "Ik vertaal een aantal verhalen naar het Engels en dan nemen we die ook op. Zoals met Rosie. Zo leren de kinderen meteen een extra taal op deze manier."

Versoepeld

Maar hoe leuk ook, er gaat niets boven het lesgeven voor een klas met dertig kinderen. "Natuurlijk missen we ze. We hopen dat de maatregelen snel worden versoepeld en we gewoon weer zoals vroeger met de kinderen aan de slag kunnen hier op school", besluit Otter.