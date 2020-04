Supermarkt cliënten Aveleijn Zenderen sluit deuren: corona de nekslag

De supermarkt Sindron in Zenderen, die wordt gerund door cliënten van zorginstelling Aveleijn, sluit definitief de deuren. De winkel blijkt niet rendabel. "Het was qua omzet altijd al kantje boord, maar de coronacrisis betekent nu de nekslag", aldus Aveleijn-woordvoerster Ellen van Heek.

Zenderen had altijd een supermarkt, maar nadat die de deuren had gesloten, had Aveleijn vanuit maatschappelijke betrokkenheid in november 2017 de winkel nieuw leven ingeblazen. Circa tien tot twaalf cliënten werkten er onder begeleiding.

Dagbesteding

Voor de cliënten met een verstandelijke beperking gold de supermarkt als dagbestedingsplek.

De winkel is ondergebracht in het multifunctionele activiteitencentrum Sindron. Nadat de Raad van Bestuur van Aveleijn had besloten het huurcontract voor de winkel op te zeggen, zijn de cliënten maandag hierover geïnformeerd.

Corona betekent genadeklap

De afgelopen tweeënhalf jaar is voortdurend geprobeerd om de winkel overeind te houden. "Maar de coronacrisis betekent de nekslag. Voor omdat er in het naastgelegen activiteitencentrum momenteel ook niets meer gebeurt", aldus Aveleijn-woordvoerster Ellen van Heek.

Vorig jaar nog bleek uit een enquête dat het dorpscentrum voorziet in een behoefte. Aveleijn laat in een verklaring weten dat de gemeente Borne momenteel de mogelijkheden onderzoekt om het dorpscentrum voort te kunnen zetten.

Oplossing gezocht

De buurtsuper sluit haar deuren definitief op 1 juni. Het dorpscentrum was al gesloten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. In de komende periode wordt voor alle cliënten gezocht naar een nieuwe, passende dagbestedingsplek en ook voor de medewerkers wordt gekeken naar een oplossing.