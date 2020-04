Opnieuw drie mensen overleden aan coronavirus in Zwartewaterland

In de gemeente Zwartewaterland zijn opnieuw drie mensen overleden. Dat meldt burgemeester Eddy Bilder van Zwarterwaterland. Het gaat om twee inwoners van Genemuiden en één inwoner van Hasselt. Een van hen is zeker overleden aan het coronavirus, bij de andere twee gaat het vrijwel zeker om het virus.

Bilder vertelde dit tijdens een interview met het radiostation Zwartewater FM. In totaal hebben 32 mensen in het ziekenhuis gelegen of liggen hier nog. Dat is er eentje meer dan bij de vorige update.

'Integer document'

De gemeente is in Overijssel het zwaarst getroffen door het coronavirus. Daarom was RTV Oost afgelopen week in Hasselt voor de documentaire STEUN. Burgemeester Bilder vond het een "mooie en integere weergave. Het geeft een goed beeld van hoe de mensen hun weg zoeken en vinden in deze tijd. Een heel mooi document, waar een goed en getrouw beeld uitkomt."