Uit eten tussen plexiglas schermen kan straks in Mariënheem

“Hoe kan ons restaurant straks weer open, als het kabinet de maatregelen versoepelt?" Over die vraag hebben de eigenaren van restaurant De Bagatelle in Mariënheem bij Raalte zich de afgelopen weken gebogen. En met resultaat, want de eigenaren hebben verschillende oplossingen bedacht om gasten binnenkort toch weer te kunnen ontvangen in hun restaurant.

Tussen elke tafel staat een doorzichtig plexiglas scherm. Het is volgens restauranteigenaar Arno Huisken een oplossing om straks als het kabinet de coronamaatregelen versoepelt een mogelijkheid om toch mensen te laten eten in zijn restaurant. "Op deze manier komen onze verschillende gasten niet direct met elkaar in contact, maar is er toch de gezelligheid van een restaurant. Vergelijk het met de schermen bij de kassa's in de supermarkten," aldus Huisken.

Zijn broer Willy zag de schermen in een fastfoodrestaurant in Hong Kong. "Ik zag ze daar en dacht meteen: dat kunnen wij beter." De schermen zijn in een speciale beugel gemonteerd. "We hebben ze zo goed mogelijk geïntegreerd in het interieur en het zorgt zelfs voor een knus gevoel, misschien houden we ze in de toekomst wel", zegt hij lachend.

Serveerwagens

De schermen zijn niet de enige maatregel die de broers Huisken in hun restaurant hebben doorgevoerd. Ook hebben ze de tafels in het midden van de zaak weggehaald om zo een speciale looproute te creëren voor zowel gasten als personeel. Daarnaast zijn speciale serveerwagentjes in bestelling, waarmee het bedienend personeel straks op anderhalve meter afstand toch gasten kunnen voorzien van drinken en eten. "Het is de bedoeling dat de gasten dan zelf vanaf de karretjes hun gerechten pakken."

Ook in de keuken wordt nog volop gekeken hoe personeel straks zo goed mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar kan werken. "We zijn daar druk mee bezig en hebben daar genoeg ideeën over hoe dat straks goed kan verlopen", aldus Arno.

Verwachting

Het restaurant is vanaf het begin van de coronamaatregelen dicht. Voor een afhaalservice hebben ze niet gekozen, omdat het restaurant daar niet goed voor is ingericht. Ze hebben daarom genoeg tijd gehad om hierover na te denken. Toch denken de beide broers niet dat het kabinet vanavond al zal bekendmaken dat de horeca vanaf 28 april weer open mag.

"We denken dat we op een veilige manier open kunnen gaan voor onze gasten en personeel, maar gezondheid staat voorop", zegt Willy. De broers hopen erop dat begin juni wellicht de versoepeling voor de horeca kan ingaan. "Dan zijn wij er helemaal klaar voor."