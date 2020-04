Dalfsen stelt beslissing over zonnepark De Marshoek uit

Dalfsen neemt nog geen geen beslissing over de komst van een dertien hectare groot zonnepark in het buitengebied, De Marshoek. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat wethouder André Schuurman nog een keer probeert om de neuzen van de projectontwikkelaar en de buurt dezelfde kant op te krijgen.

Er is een motie aangenomen om pas over te gaan tot stemming over het zonnepark na een laatste bemiddelingspoging van de wethouder met de bewoners van de Marshoek. Er moet eerst meer draagvlak gecreëerd worden in de buurt en de indieners van de motie willen de garantie dat de inpassing van de zonnepanelen in het landschap, langs de Vechtdijk, zorgvuldig gebeurt.

Wethouder Schuurman gaat opnieuw praten met TP Solar, de ontwikkelaar van het zonnepark en de bewoners. Voor juni moet dit gesprek zijn gevoerd. Daarna komt het plan opnieuw in de raad, zodat de politiek alsnog kan stemmen.

PvdA tegen

De PvdA stemt als enige partij nu al duidelijk tegen het plan. Het zonnepark is volgens fractievoorzitter Leander Broere te groot en heeft te weinig draagvlak onder de bevolking van Dalfsen. Bovendien levert het te weinig op voor de inwoners. Daar verandert een nieuw gesprek in de ogen van Broere niks aan.

In juni vorig jaar is het oorspronkelijke plan voor een zonnepark aan de Hooiweg al door de politiek van tafel geveegd. Er was veel kritiek op de manier waarop de initiatiefnemer communiceerde met de buurt. Ook waren er nog veel vragen over de inpassing van dertigduizend zonnepanelen in het landschap. Het ligt bij de entree van Dalfsen, langs de Vechtdijk en die locatie is veel mensen een doorn in het oog.

Aanscherpen

In een eerdere vergadering, een paar weken geleden, was de politiek zeer kritisch en vroeg de wethouder om een aantal punten te verduidelijken voor de partijen een besluit wilden nemen. Die antwoorden waren voor de coalitiepartijen, D66 en de VVD niet afdoende. Zij willen dat de wethouder nog een aantal zaken verscherpt in het voorstel.

In de commissievergadering een paar weken geleden was ook veel kritiek van omwonenden van het mogelijk toekomstige zonnepark. Inwoners zijn volgens eigen zeggen niet tegen een zonnepark. Wel zijn ze tegen de nu gewenste omvang en de manier waarop een externe partij het plan wil uitvoeren. Zij kiezen voor kleinschalige en duurzame energieprojecten.