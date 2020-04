Meerderheid raad Dalfsen positief over aanpak ‘voorplein’ gemeentehuis voor 350.000 euro

De meerderheid van de gemeenteraad van Dalfsen is positief over het voorstel om het plein voor het gemeentehuis aan te pakken volgens het kostenplaatje van 350.000 euro. Het gemeentebestuur had een aantal opties uitgewerkt voor de raad, van alleen groot onderhoud tot een volledige aanpassing inclusief glazen liftschacht.

In een eerdere vergadering waren de partijen nog uitgesproken kritisch over de prijs voor het opknappen van het ‘voorplein’. Tien jaar na de oplevering van het nieuwe gemeentehuis blijkt dat veel stenen loszitten en de lift voor mindervaliden het vaak niet doet.

'Niet luxe, maar noodzaak'

De kritiek was dat het voorstel te luxe is. Stichting Platform Gehandicapten liet weten dat de keuze om het plein te renoveren geen luxe is, maar noodzaak. Dat het een investering is voor de lange termijn, in de inclusieve samenleving en dat alleen het aanpassen van de hellingbaan niet voldoende is.



Andere betrokken partijen vroegen aandacht voor het kille uiterlijk. Het plein heeft nu enkel stenen, geen groen en een gebrek aan fietsparkeerplaatsen. Aan die wensen wordt ook tegemoet gekomen in de voorliggende keuze.



Onderhoudskosten

Wel wil een aantal raadsleden weten wat de onderhoudskosten zijn na de aanpak van het plein of dat er na verloop van tijd opnieuw veel kosten komen. Wethouder André Schuurman komt hier op terug. Het plan komt later in de gemeenteraad voor een stemming.